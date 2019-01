¡AGARRENSE! Tatiana pondrá a 'perrear' a los niños con reggaetón

¡AGARRENSE! Tatiana llegó con 'reggaetón para niños'

Tatiana sigue en vigencia y luchando por continuar su reinado entre los más chiquitines y esta vez podría regresar con todo, pues ahora su estrategia es crear y cantar ¡REGGAETÓN PARA NIÑOS!

Recientemente, ‘La Reina de los Niños’ reveló en una entrevista que ella no está en contra de la llamada música urbana, o sea el reggaetón y que los niños pueden escucharla, siempre y cuando las letras sean apropiadas para su edad.

TATIANA EXPRESÓ:

“Es un poco triste ver que los papás no dediquen tiempo para buscar música de acuerdo a la edad de sus hijos. Yo me he dado a la tarea de que si les gusta el reggaetón, se los voy a dar pero para niños”.

La cantante está totalmente concentrada en este proyecto, tanto así que su nueva producción discográfica comenzará a grabarse en febrero de este año.

Resulta que Tatiana está llena de sorpresas, pues también comentó que su nuevo disco de ‘reggaetón para niños’, contarán con la colaboración de grandes artistas como: Edwin Luna y La Trakalosa, Yuri, Lucero, Alicia Villarreal, Pedro Fernández, Priscila, Grupo Pesado y La Leyenda.

