AC/DC se reunirá y lanzará un nuevo álbum llamado “Pwr Up”/Foto: La Voz de Galicia

Después de varios días de pistas y teasers en línea, los rockeros australianos AC/DC han confirmado su regreso al servicio activo al anunciar que el veterano cantante Brian Johnson, el baterista Phil Rudd y el bajista Cliff Williams se han reincorporado a la banda después de varios años de ausencia.

Una nueva foto de la banda los ve más viejos pero con energía, con el guitarrista Angus Young, ahora de 65 años, todavía luciendo el atuendo de colegial.

El término "Pwr Up" que aparece en varios de los teasers es aparentemente el título de un nuevo álbum, aunque el anuncio oficial no dice cuándo podría llegar. El cantante Dee Snider de Twisted Sister, un viejo amigo de la banda, dijo durante el verano que el grupo ha completado un nuevo álbum.

Un regreso así parecía improbable hace unos años. El guitarrista Malcolm Young, líder del grupo y hermano de Angus, murió en 2017 después de años de demencia que lo habían reemplazado por su sobrino Stevie Young, quien completa la alineación actual.

En la última gira del grupo en 2016, Johnson efectivamente había perdido la audición (como era de esperar después de décadas de su característico chillido agudo) y fue reemplazado por una serie de fechas por el cantante de Guns N 'Roses, Axl Rose.

Rudd fue reemplazado para esa gira después de que fue declarado culpable de posesión de drogas y amenazas violentas y sentenciado a ocho meses de detención domiciliaria.

Formada en 1973, la influencia de AC/DC en las bandas de rock desde finales de la década de 1970 no puede subestimarse. Su música es rock and roll reducido a puro músculo y hueso, como una versión supercargada de Chuck Berry.

Suena simple pero no lo es: su franqueza melódica lo convierte en ganchos indelebles que son tan precisos como sus títulos: "Back in Black", "Highway to hell", "TNT", "It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock and Roll)" y su mayor éxito, "You Shook Me All Night Long".

Sus canciones han sido versionadas por cientos de artistas, incluido Guns N 'Roses, pero menos obvia es la influencia que tuvo en otras formas de música.

El productor Rick Rubin ha dicho que AC / DC es su banda favorita de todos los tiempos, y aportó su enfoque sencillo a los dos primeros álbumes de hip-hop que dirigió: "Radio" de LL Cool J en 1985, "Raising Infierno ” al año siguiente.

El grupo de hard rock australiano es uno de los más importantes de la música. Y su regreso a la música abre la posibilidad de que vuelvan a los escenarios en cuanto termine la pandemia/Foto: AS

Este año, el grupo celebró el 40 aniversario de su álbum más grande, "Back in Black" de 1980. Impulsado por los sencillos "You Shook Me All Night Long" y la canción principal, el álbum ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. ¿Eres fan de este grupo?, ¿Crees que el nuevo álbum pueda ser un éxito?