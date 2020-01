AC/DC regresará a la música con nuevo álbum y con la voz de Brian Johnson

El grupo de hard rock de Australia, AC/DC es uno de los más famosos del género, y en este 2020 podría regresar a la escena musical, una noticia que han puesto a brincar a todos los fans; lo mejor del regreso de la agrupación, es que lo harían con la voz del cantante Brian Johnson.

En el 2016, Brian Johnson, ícono del rock por su particular voz al cantar, anunció su salida de AC/DC ya que tenía unos problemas de salud auditiva que debía tratarse. Johnson había sido el vocalista de la banda por más de 30 años, por lo que su partida del grupo puso muy tristes a todos los fans.

En el momento en el que el músico anunció su retiro, la banda estaba de gira, por lo que el cantante y vocalista del grupo “Guns N’ Roses”, Axl Rose, entró a AC/DC para “reemplazar” a Brian Johnson y terminar el tour de conciertos; esta situación no dejó tan contentos a los fanáticos.

Pero en este 2020, AC/DC podría regresar con Brian Johnson y con un nuevo álbum, así lo afirmó el presentador de radio australiana Eddie McGuire durante la transmisión de su programa “Triple M de Melbourne”. Durante la transmisión de su programa, McGuire aseguró que AC/DC tendrá un nuevo álbum para febrero o marzo de este año, y que posiblemente cuente casi todos sus legendarios miembros oficiales.

AC/DC podría tener una gira próximamente con nueva música

El presentador de radio Eddie McGuire comentó que después de muchos años de investigación, por fin han encontrado un audífono especial que podrá usar el cantante Brian Johnson por sus problemas de sordera, que lo ayudará a regresar a los escenarios con la banda AC/DC. Asimismo, también mencionó que el baterista Phil Rudd podría integrarse al regreso del grupo.

Phil Rudd dejó la agrupación AC/DC en el 2015, luego de que fuera vinculado con problemas de drogas y amenazas de muerte. Sin embargo, en esta ocasión podría unirse a Brian Johnson y el legendario guitarrista Angus Young, para iniciar un tour por Australia en octubre o noviembre del 2020, según McGuire.

Con la unión de Phil Rudd, Brian Johnson y Angus Young estaría casi completa la famosa alineación, solo faltarían el músico Malcolm Young quien quien falleció en el 2017, y el bajista Cliff Williams quien se retiró del grupo hace unos años. Pero este posible reencuentro de la agrupación ha emocionado a los fans que recuerdan con mucho aprecio a AC/DC y sus famosos temas “Highway To Hell”, Back In Black”, “You Shook Me All Night”, entre muchos otros.