AC/DC festeja los 40 años del lanzamiento de “Highway to hell”

La banda AC/DC , conformada en aquello tiempo por los hermanos Angus y Malcolm Young en las guitarras, Bon Scott en las voces, Phil Rudd en la batería y Cliff Williams en el bajo, ingresaron un 26 de febrero de 1979 a los Roundhouse Studios para comenzar la grabación bajo la producción de Robert John 'Mutt' Lange (Def Leppard, The Cars), siendo el primero en no contar con los servicios del hermano mayor de Malcolm y Angus, el prestigiado George Young, quien junto a Harry Vanda había producido todos los anteriores trabajos de la banda.

La piezas fueron grabadas en maratónicas sesiones que ‘Mutt’ Lange les obligó a cumplir, repitiendo incansablemente tomas, dado su espíritu perfeccionista, algo que en un principio les costó trabajo a la banda, pero que terminó siendo clave para el sonido y el éxito del disco.

Las piezas incluidas fueron: “Highway to Hell”, “Girls Got Rhythm”, “Walk Over You”, “Touch Too Much”, “Beating Around the Bush”, “Shot Down in Flames”, “Get it Hot”, “If you Want Blood (You´ve Got It)”, “Love Hungry Man” y “Night Prowler”, todas buenísimas.

Este fue un trabajo fundamental para su carrera, pues hasta entonces la banda solamente había logrado repercusión en Australia y en el Reino Unido, pero como la gran meta eran los Estados Unidos, necesitaban un disco que los impulsara para lograr el éxito en ese mercado, así que el esfuerzo valió la pena, pues el disco terminó colocándose muy bien en el Reino Unido y varios países de Europa y también en los Estados Unidos.

Este álbum fue clave también en el desarrollo del heavy metal y consolidó a AC/DC como uno de los grandes grupos que al inicio de la década de los ochentas demostraban tener los tamaños para comerse al mundo, aunque la muerte de Bon Scott el 19 de febrero de 1980 pareció en un momento frustrar para siempre esa posibilidad, pero ya sabemos que con la llegada de Brian Johnson y el lanzamiento de “Back in Black” los australianos volverían a la cima.

Este fue el último álbum en contar con la participación del gran Bon Scott.

“Highway to Hell” es quizá el mejor disco de la era con Bon Scott y uno de los preferidos de los fanáticos de AC/DC en todo el mundo, así que celebremos los 40 años del lanzamiento, escuchandolo de principio a fina, porque al hacerlos seguramente seremos personas mucho más felices.

