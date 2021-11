ABBA suspendió la publicidad de su nuevo álbum por muertes en concierto

El famoso grupo sueco ABBA lanzó el pasado viernes un nuevo álbum después de 40 años de no hacerlo después de su separación, sin embargo este miércoles la agrupación dio a conocer que suspenderá la publicidad durante 24 horas tras las trágicas muertes de dos personas en un concierto de homenaje en suecia.

Resulta que la gran sala que albergaría "Thank you for the music" que era un espectáculo para rendir homenaje a las obras de Björn Ulvaeus y Benny Andersson que son los dos miembros del grupo.

Lamentablemente el martes por la noche un adulto mayor murió al caer de siete pisos al parecer de forma accidental matando a la vez a otro espectador ante los ojos atónitos de los asistentes.

El comunicado de ABBA

Por estos lamentables sucesos este miércoles emitieron su comunicado diciendo "Debido al trágico evento en un concierto de homenaje en Suecia ayer ( el martes por la noche) tomamos la decisión de posponer hasta mañana jueves la publicación del video de nuestro futuro concierto", informaron a través de sus redes sociales.

Esto tiene un gran significado y es que además del álbum que la banda lanzó, están construyendo en Londres una gran sala para realizar un show en 2022 que incluyen "avatars" digitalizados de los integrantes.

¿Cómo eran las parejas de ABBA?

Anteriormente en La Verdad Noticias te explicamos que la agrupación estaba conformada por dos parejas, pero ¿quiénes eran?.

Las parejas de ABBA era por un lado Agnetha quién estuvo casa a con Björn Ulvaeus y Anni-frid que era pareja de Benny Anderson pero ambas parejas terminaron su relación luego de años aunque continuaron cantando juntos en este proyecto.

