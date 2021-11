ABBA, el legendario cuarteto sueco conformado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales debido a que el día de hoy obtuvo su primera nominación dentro de los Premios Grammys tras 48 años de trayectoria musical.

Esta hazaña ha sido posible gracias a su nuevo sencillo titulado ‘I Still Have Faith in You’, el cual ha sido nominado en la categoría a Grabación del Año junto a ‘drivers license’ de Olivia Rodrigo, ‘FREEDOM’ de Jon Batiste, ‘I Get a Kick Out of You’ de Lady Gaga y Tony Bennett, ‘Peaches’ de Justin Bieber en colaboración de Daniel Caesar y Giveon, ‘Right On Time’ de Brandi Carlile, ‘Happier Than Ever’ de Billie Eilish y ‘Kiss Me More’ de Doja Cat y SZA.

Será hasta enero próximo cuando se revele si la agrupación gana o pierde la única categoría a la que fue nominada.

Cabe destacar que la única relación de los interpretes de 'Mamma Mia' con estos premios ocurrió en el 2015, año en el que fueron añadidos al Salón de la Fama de la Academia de la Grabación. Es importante mencionar que su nominación desató todo tipo de comentarios en las redes sociales, desde felicitaciones hasta reclamos a los organizadores por la falta de reconocimiento a su impacto dentro de la industria musical.

ABBA hace su regreso triunfal a la música

‘I Still Have Faith in You' forma parte de ‘Voyage’, el noveno álbum de estudio de la agrupación y el primero que lanzan tras casi 40 años de ausencia. Cabe destacar que este nuevo proyecto ha sido un rotundo éxito en las listas de popularidad, pues alcanzó la primera posición en Reino Unido y la segunda posición en Estados Unidos.

ABBA debutó en el mundo de la música con ‘Waterloo’, canción que les permitió ganar el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974. Posteriormente, el grupo cautivó al público con grandes éxitos como ‘Dancing Queen’ y ‘Chiquitita’. Hoy en día, se estima que han vendido más de 385 millones de álbumes en todo el mundo.

¿Cuándo son los Premios Grammys 2022?

Esta entrega de premios reconoce a lo mejor de la música en territorio estadounidense.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la 64ª edición de los Premios Grammys se llevará a cabo el próximo lunes 31 de enero de 2022. El evento organizado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos se llevará a cabo desde el Staples Center de Los Ángeles, California.

