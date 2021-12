AB comparte selfie de Selena Quintanilla nunca antes vista

Selena Quintanilla fue un fenómeno musical pocas veces visto anteriormente en los Estados Unidos de la década de 1990. Su talento para el canto y el baile, además del carisma que derramaba en cada una de sus presentaciones le hicieron ganarse el título de la “Reina del Tex-Mex”.

La comunidad latina en ese país coreaba las canciones de Selena en los bailes populares y conciertos masivos, en los que la cantante de origen mexicano siempre ponía todo su corazón.

A 26 años de su muerte, la verdadera historia del asesinato de Selena Quintanilla ya ha sido contada en películas, libros y reportajes, pero siempre habrá algo nuevo por conocer, y tal es el caso de la selfie inédita de la cantante que te compartimos a continuación.

Una selfie de Selena Quintanilla que nadie conoce

Instagram: abquintanilla3.

Por lo que sabemos sobre su personalidad, Selena era una joven auténtica y bondadosa que era visible en las fotografías que todo el mundo conoce. Sin embargo, la imagen donde aparece junto a su hermano AB Quintanilla se ha vuelto viral y ha recibido buenos comentarios por parte de sus fanáticos.

La imagen, que en la actualidad podría ser descrita como una “selfie”, fue publicada por el propio AB Quintanilla a través de su cuenta de Instagram. El efecto en blanco y negro ha llenado de nostalgia a los fanáticos, quienes han celebrado la pequeña muestra de la intimidad del líder de los Cumbia Kings con su hermanita.

“Esto me dan ganas de llorar, wow qué linda foto, ¡qué momentos más únicos!”, escribió un usuario de la red social. Otro escribió “Ay, compadre, no haga eso, me hace llorar”.

¿Cómo murió Selena Quintanilla?

Selena llevaba tres años casada con Chris Pérez.

Selena Quintanilla fue asesinada a tiros por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, el 31 de marzo de 1995. Tenía 23 años y estaba en la cúspide de su carrera.

El crimen habría ocurrido por un arrebato de ira de Saldívar, pues había tenido una pequeña discusión con la cantante dentro del motel Days Inn en Corpus Christi, Texas. Anteriormente te contamos cómo fueron las últimas horas de vida de Selena Quintanilla.

