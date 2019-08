A$AP Rocky esperará sentencia en libertad ¿Pudo Trum ayudarlo?

Luego de estar en prisión preventiva por una trifulca con un joven en Suecia, el rapero A$AP Rocky quedó en libertad a la espera de lo que será su sentencia el próximo 14 de agosto del presente año por los hechos violentos ocurridos; así lo dio a conocer el juez Per Lennerbrant este viernes al concluir la audiencia en la capital sueca.

La fiscalía sueca ha pedido hasta seis meses de prisión para el cantante por el delito de violencia en una pelea que protagonizó el pasado día 30 de junio en la ciudad de Estocolmo en Suecia.

Estaba detenido preventivamente desde su arresto. El fiscal Daniel Suneson alegó un acto voluntario, al estimar que A$AP Rocky y los coacusados agredieron a la víctima, un afgano de 19 años que los seguía insistentemente en la calle, a sabiendas que eran más numerosos.

"No hay ningún motivo para creer que la descripción del delito sea válida para mi cliente", alegó el abogado del cantante de rap A$AP Rocky.

Además el cantante de igual manera emitió un comentario al salir de la audiencia: "Saben donde vivo, tienen mis datos personales y los de mi abogado. He trabajado para obras de caridad, por lo que no me molestaría hacer algo así el fin de semana", declaró ante el tribunal.

El máximo que podría recibir de castigo el cantante A$AP Rocky sería de un par de años de prisión y una multa, pero podría tener una condena menor debido a que no cuenta con antecedentes penales en Suecia.

