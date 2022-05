A$AP Rocky espera criar 'niños de mente abierta' con Rihanna.

A$AP Rocky dice que espera criar “niños de mente abierta” con su novia, Rihanna. “Espero criar niños de mente abierta. No personas que discriminan”, dijo el rapero, de 33 años, en una entrevista con Dazed publicada el lunes. “Y no estoy tratando de describir a un santo, pero de manera realista, solo quiero un niño genial con padres geniales”.

Explicó: "Cosas como la diversidad y la versatilidad son importantes y estarán integradas en el hogar". Rocky y Rihanna dieron la bienvenida a su primer hijo, un bebé, el 13 de mayo. La estrella del hip-hop y la magnate de Fenty Beauty, que comenzaron a salir en 2020, anunciaron en enero que formarían una familia juntos.

Aunque el rapero A$AP Rocky canta una melodía inclusiva hoy, ese no siempre ha sido el caso. Admitió ser "homofóbico" en el pasado durante una entrevista de 2011 con Pitchfork.

¿Qué pensaba el rapero de la homosexualidad?

A$AP Rocky espera criar 'niños de mente abierta' con Rihanna.

“Solía ser homofóbico, pero eso está jodido. Tuve que mirarme en el espejo y decir: 'Todos los diseñadores que uso son homosexuales'. Escucho historias sobre todos estos hijos de puta de la industria que son homosexuales, y no sé si es verdad o no, pero eso no importa”, dijo, explicando cómo enfrentó su intolerancia sobre la homosexualidad. "Es tan inmaduro".

Hablando con el New York Daily News dos años después, Rocky duplicó su cambio de opinión y criticó a otros raperos por usar repetidamente insultos gay y lenguaje homofóbico en su música.

“Por ejemplo, un gran problema en el hip-hop es lo gay”, dijo. “Es 2013, y es una pena que, hasta el día de hoy, ese tema siga emocionando a la gente. Es una locura. Y me molesta que este tema incluso importe cuando se trata de hip-hop, porque hace que parezca que todos en el hip-hop son de mente estrecha o estúpidos, y ese no es el caso”.

A$AP Rocky ahora aboga por la comunidad LGBTQ

A$AP Rocky espera criar 'niños de mente abierta' con Rihanna.

El rapero A$AP Rocky agregó: “Tenemos gente como Jay Z. Tenemos gente como Kanye [West]. Tenemos gente como yo. Todos somos excelentes ejemplos de personas que no piensan así”. Por su parte, Rihanna, de 34 años, se consolidó rápidamente como aliada LGTQIA+ desde su debut musical en 2005.

El ganador del Grammy continúa abogando por la comunidad hoy. En particular, se asoció con GLAAD el año pasado para lanzar la primera colección Pride para su línea de lencería Savage X Fenty. Las ganancias beneficiaron el trabajo de GLAAD para acelerar la aceptación queer en los medios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.