A$AP Rocky es arrestado en Los Ángeles por atacar con arma de fuego a un hombre

A$AP Rocky es arrestado en Los Ángeles al momento en el que llegó al aeropuerto de Los Ángeles en un avión privado que lo trasladó desde Barbados.

Los testigos oculares del suceso, que han hablado para diversos medios de EEUU, señalaron que en la terminal la policía lo esperaba, por lo que fue esposado y llevado.

Fue recientemente, que A$AP Rocky, pareja sentimental de la cantante de Barbados, Rihanna, fue visto con ella mientras pasaban unos días de descanso en una playa.

A$AP Rocky es arrestado en Los Ángeles

La policía esperaba en el aeropuerto de Los Ángeles, donde el rapero fue arrestado.

El pasado martes el padre del primogénito de Rihanna fue visto en compañía de la cantante y empresaria en Barbados, pese a que se habían dado rumores de que habían terminado.

El portal de espectáculos TMZ dijo que el rapero fue arrestado la mañana de este miércoles 20 de abril por cargos de asalto con un arma mortal, que era una pistola, además el arresto se derivó de un hecho ocurrido el 6 de noviembre de 2021, donde una presunta víctima afirmó que Rocky les disparó tres o cuatro veces. El hombre dijo que las balas le rozaron su mano izquierda.

A$AP Rocky ataca en Estocolmo

A$AP Rocky es arrestado en Los Ángeles por atacar con arma a un hombre en 2021, dos años después del suceso en Estocolmo.

En julio de 2019 la fiscalía de Suecia presentó una acusación formal por los delitos de asalto y agresión física en contra del cantante de rap A$AP Rocky, en prisión preventiva en la ciudad sueca de Estocolmo.

En aquel tiempo se llevó a cabo una pelea callejera en la que se vio involucrado. En aquel tiempo dijo: "Soy una persona conocida, así que no quería llamar la atención. Se lo pedimos de una forma tranquila, les insistimos que no queríamos pelea, no queríamos problemas", dijo Rakim Mayers, según la televisión pública sueca SVT.

Hasta el momento no está claro exactamente dónde ocurrió el presunto tiroteo. Pero, A$AP Rocky es arrestado en Los Ángeles, pero se dice que el cantante actuó en Complex Con en Long Beach, California el 7 de noviembre de 2021, y Rihanna estuvo presente en el concierto.

