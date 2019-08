A$AP Rocky asegura que no quería pelear y actuó en defensa propia.

El cantante de rap estadounidense A$AP Rocky se encuentra hace cerca de un mes en prisión preventiva en Suecia luego de protagonizar una trifulca callejera, pero recientemente el artista dijo sentirse amenazado por la situación que vive, ya que él rapero asegura que la situación que vivió fue en defensa propia; tratando de evitar en todo momento el enfrentamiento con el joven de 19 años de edad.

"Soy una persona conocida, así que no quería llamar la atención. Se lo pedimos de una forma tranquila, les insistimos que no queríamos pelea, no queríamos problemas", dijo el rapero, cuyo nombre real es Rakim Mayers, según la televisión pública sueca SVT.

De manera reciente el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump intercedió a petición de Kanye West y Kim Kardashian por el rapero A$AP Rocky, quien aseguró que la situación fue provocada por el joven de 19 años y su grupo de amigos pues discutieron con uno de sus guardaespaldas del cantante y en repetidas ocasiones “pidieron” a los jóvenes que se alejaran.

El rapero A$AP Rocky dice que actuó en defensa propia

A$AP Rocky admitió que al sentirse amenazado por el joven lo tiró al suelo y le pisó un brazo (lo empujó o le dio igual un puñetazo) para calmar la situación, hasta que llegaron sus acompañantes a auxiliarlo.

La víctima sufrió cortes en los antebrazos, fractura de una costilla y moratones en la cara, fruto de los golpes, la mayoría recibidos en el suelo, como se pudo apreciar en las imágenes que se dieron a conocer de las cámaras de vigilancia del lugar.

La pelea en en el centro de Estocolmo se dio el día 30 de junio, solamente un par de días antes de que tuviera su presentación en un festival de la capital de Suecia.

