A sus 97 años, Ignacio López Tarso volverá a Televisa por esta razón

El actor mexicano Ignacio López Tarso ha sido un ejemplo a seguir, pues para él no hay ningún impedimento para volver a la pantalla chica a sus 97 años de edad, y en La Verdad Noticias te compartimos las recientes declaraciones del actor, quien será parte del elenco de la bioserie de Gloria Trevi.

Recordamos que Tarso es uno de los actores de la época del Cine de Oro mexicano, y pese a que estuvo por algunos años lejos de la televisión, el actor expresó su emoción por regresar a la actuación bajo la producción de Carla Estrada.

En las noticias de la farándula te informamos que fue el pasado lunes 7 de noviembre que dieron a conocer algunos detalles del nuevo proyecto que lleva por nombre "Ella soy yo", aunque por el momento no han revelado quién dará vida a la protagonista en su etapa adulta.

Ignacio López Tarso dará vida al abuelo de Gloria Trevi

El famoso acudió a una misa como parte del inicio de las grabaciones de la bioserie, en un momento los medios pensaron que solo iba como el padrino del proyecto, pero el actor confesó que será abuelo de Gloria y protector de ella.

Por otro lado, expresó su descontento por aquellas personas que no le ofrecieron trabajo en estos años, ya que él cuenta con una larga carrera en el medio artístico: "Me han olvidado definitivamente y bueno, estuve ahí en una cosita que me invitaron en Vecinos...esto será mucho más importante". Comentó.

¿Qué pasó con Ignacio López Tarso?

El actor tiene 97 años de edad

El pasado mes de septiembre dieron a conocer que el actor Ignacio López Tarso dio positivo a COVID-19, en su momento comentó que no tenía ningún problema. Actualmente el actor reveló ante los medios que está bien de salud.

