A sus 81 años estas son las condiciones que puso Andrés García para regresar al cine

No cabe duda que Andrés García es uno de los actores mexicanos más reconocidos debido a su amplia trayectoria.

Desde su juventud se convirtió en uno de los grandes actores del cine mexicano debido a su atractivo por lo que llegó a ser reconocido como uno de los galanes de la pantalla chica.

Aunque como te dijimos en La Verdad Noticias, actualmente ha dado de qué hablar en múltiples ocasiones gracias a sus controversiales comentarios, y ahora no es la excepción pues ha puesto unas condiciones para volver a filmar una película.

Estas son las condiciones que pone Andrés García para regresar al cine

El actor ha ofrecido su experiencia a directores y actores novatos

Después de haberse mudado a su casa de Acapulco, Guerrero donde se encuentra recuperándose de sus problemas de salud, el actor abrió un canal de Youtube en el que confesó cuáles serían sus condiciones para volver al cine.

"No hago películas malas, ni con malos actores, ni con malos directos, ni con malos productores, yo he escogido de las 180 o 205 películas, que he tenido éxito en la mayoría, porque como dijo Einstein, no trabajo con pendej*s".

Según sus palabras el galán del cine mexicano busca un proyecto con un buen guión, y un buen director. pues está ansioso de volver al set de grabación junto a profesionales con los que pueda compartir sus conocimientos.

Además, reveló que está dispuesto a compartir el set con actores y directores principiantes, pues le encantaría demostrar sus habilidades como el gran actor que es.

“Los actores no importa que no tengan mucha experiencia, yo les enseño, hasta al director le ayudo y le enseño lo que pueda enseñarle, con mucho gusto”, puntualizó Andrés García.

¿Qué tiene el actor Andrés García?

El actor padece de cirrosis hepática

Cabe recordar que en los últimos meses el mundo del espectáculo se encuentra al pendiente de la salud del primer actor Andrés García, pues esta se ha complicado.

En julio pasado fue hospitalizado pues además de sufrir de problemas de espalda y leucemia, misma que le fue diagnosticada desde hace un tiempo, el actor reveló que también tiene Cirrosis hepática, por lo que muchos se encuentran preocupados por él.

