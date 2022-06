A sus 69 años de edad, Lyn May presume sus curvas con un ajustado vestido

A sus 69 años de edad, Lyn presume sus curvas con un ajustado vestido

Lyn May ha acaparado la atención en las redes sociales debido a sus polémicos comentarios en contra de varias famosas del medio del espectáculo, pero ahora dejó atrás la polémica para presumir sus curvas con un infartante atuendo entallado en color negro que dejó al descubierto su cintura.

En su más reciente publicación que compartió en su perfil de Instagram, la vedette mexicana lució su belleza con un vestido de brillantes, pero lo que también llamó la atención además de su figura, fue la peluca que usó, pues decidió seguir el estilo de Karol G con el cabello azul.

Recordamos que la famosa ha dado contundentes críticas en contra de la colombiana de 31 años de edad, pues en La Verdad Noticias te revelamos que la vedette criticó a Karol G y aseguró que tiene cuerpo de tamal; aquel comentario dividió opiniones en redes sociales.

La vedette presume su belleza a sus 69 años de edad

La vedette subió la temperatura en Instagram

En la imagen aparece luciendo un ajustado vestido de brillantes y una peluca en color azul, lo que sorprendió a sus seguidores. En aquella publicación comentó: "No me hablen de fama, mucho menos de placeres, háblenme de dinero, el dinero me quiere".

"Belleza única". Comentó un usuario.

Cabe mencionar que la vedette ha asegurado en varias entrevistas que su cintura siempre ha sido de 47 centímetros, por lo que en su más reciente fotografía dejó en claro que posee una diminuta cintura a su edad.

¿Qué le pasó a Lyn May?

La vedette vivió un momento doloroso por un mal procedimiento estético

Algunos usuarios se han cuestionado qué le pasó a la famosa, pues en algunas entrevistas ha confesado que tomó malas decisiones en el pasado, pues recurrió a peligrosos procedimientos estéticos, aquella persona le inyectó aceite para bebé en los pómulos, lo que le arruinó y deformó su rostro.

La famosa Lyn May recurrió a varios procedimientos estéticos para mejorar la apariencia de su cara, pero recientemente ha sorprendido a varios internautas por su drástico cambio en su rostro, ya que luce un maquillaje distinto que ha ocultado los estragos de aquel procedimiento estético.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!