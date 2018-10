¿A quién regaló Sia un Audi por el día de su cumpleaños?

El regalo de cumpleaños que Sia dio a Maddie Ziegler

Sia, es una de las cantantes que hasta hoy en día no ha revelado su rostro, ya que en 2011 la artista decidió interpretar las canciones que antes escribía para otros, por lo que eligió alguien más para que recibiera la atención mediática, esa persona es la famosa bailarina que sale en sus vídeos y que toma el nombre de Maddie Ziegler.

La joven bailarina cumplió 16 años de edad y Sia la sorprendió con un espectacular Audi en la puerta de su casa, poco después la chica publicó en Instagram la imagen del presuntuoso regalo a los cual comentó que no podía creer que fuera de ella a sus dulces 16 años.

Por otro lado, Sia compartió en la red social varias imágenes suyas abrazando a Maddie Ziegler y jugando a deslizarse por el capó del automóvil, la misteriosa cantante escribió: "Felicidades a mi noonoo más especial".

Cabe mencionar que tanto la bailarina como la cantante tienen una relación que va más allá de lo profesional, hasta el punto de que la bailarina la considera una segunda madre. Sia siempre ha tratado de asegurarse de que la presión mediática que ha heredado a la joven bailarina no le afecte en cuanto a la edad que tiene puesto que aun es una jovencita.

Los comentarios de Sia sobre Maddie Ziegler

La cantante Sia ha expresado que apoya muchos a su bailarina y que aunque tienen una responsabilidad en conjunto, Maddie puede elegir en cualquier momento decidir retirarse, así lo expresó textualmente:

Sia siempre está al pendiente de Maddie

"Hablo con Maddie cada semana acerca de si quiere seguir con esto, para asegurarle que si algún día así lo desea, todo parará. Es una conversación que todos deberíamos mantener, no solo yo, sino los directores, padres y agentes con sus niños, clientes o personas a su cargo. Maddie ya era famosa cuando yo la descubrí, pero sin duda he contribuido a aumentar su exposición pública y me siento responsable por ello. Soy muy protectora con ella y mi objetivo es apoyarla en cualquier decisión que tome"

El legado de una cantante misteriosa

Hay que recordar que Sia es la responsable de las letras de canciones interpretadas por grandes artistas como Rihanna ("Diamonds"), Kylie Minogue ("Sexercise"), Britney Spears ("Perfume") o Beyoncé ("Pretty Hurts").



Maddie ha protagonizado los videos de "Chandelier", "Elastic Heart", "The Greatest" o "Big Girls Cry"

También ha colaborado como vocalista, incluyendo "Titanium" con David Guetta, "Beautiful Pain" con Eminem y "Wild Ones" con Flo Rida. Maddie ha protagonizado los videos de "Chandelier", "Elastic Heart", "The Greatest" o "Big Girls Cry"; recientemente la bailarina ha protagonizado junto a Kate Hudson su debut en la dirección con el filme 'Sisters', que se estrenará el año que viene.

Ésta es una de las colaboraciones de Maddie en los videos de Sia