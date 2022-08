¿A quién rechazó Carlos Rivera?

A pocos días de que llegara a su fin el reality show del cual te hablaremos en un momento, se ha hecho más viva la noticia sobre cómo Carlos Rivera rechazó un contrato millonario en el que conduciría un famoso programa musical, ¿Sabes de cuál te hablamos?

Es de esperarse que por su gran fama, el programa en el que se formó como cantante quiera tenerlo de vuelta en su edición especial de 20 años, sin embargo, el intérprete de “Te esperaba” le dio un rotundo no.

Así es, Carlos Rivera rechazó ser el conductor de La Academia 2022. ¿Te lo imaginabas? En su lugar, el conductor fue Yahir en compañia de Vanessa y Claudio.

Yahir como conductor.

¿Por qué Carlos Rivera rechazó ser el conductor de La Academia?

No creas que Carlos Rivera está enemistado con el programa o con la televisora pero sus razones para no aceptar ser el conductor de La Academia son válidas, pero… ¿Cuáles son éstas?

Si bien la suma de dinero que le ofrecían era millonaria, la programación no quería que lo conduzca él solo sino con Cynthia Rodríguez y como a Rivera siempre le ha gustado mantener su relación en privado, optó por no aceptar, pues no quería que se supiera más sobre su vida íntima.

Del mismo modo, ahora se sabe que Carlos Rivera tenía su boda en puerta durante esas fechas pues a inicios de agosto, la misma Cynthia confirmó que sí se habían casado, a la par que hablaba sobre su supuesto embarazo.

¿Cómo se hizo famoso Carlos Rivera?

Carlos Rivera se hizo famoso al ser el ganador de la tercera generación del programa de La Academia, en el 2005 ya había firmado con Sony BMG y ahora sigue siendo parte del sello discográfico de Sony Music y lanzando más y más música, cada una igual de popular que la anterior.

¿Cuántas canciones ha escrito Carlos Rivera?

Sin hablar sobre números, desde que Carlos Rivera se inició como compositor, ha compuesto varias de sus canciones, tanto solo como en coautoría; algunas con las que más se le identifica son: “Sólo tú”, “Otras vidas”, “Gracias a ti”, “El hubiera no existe” y “¿Cómo pagarte?”

