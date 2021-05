¿A quién le tira Snow Tha Product en su BZRP?

Snow Tha Product es la rapero que junto al DJ Bizarrap alcanzaron los 18 millones de reproducciones en Youtube a pocas horas del estreno de la canción “Session #39”, pero ahora sigue causando polémica tras tirarles en la letra a posibles cantantes de su género.

Resulta que en su canción con Bizarrap la rapera mexicana suelta algunas frases tirándole a algunos raperos, ya que menciona:

“Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear, que solamente con sus joyas saben brillar, que no tienen estrella propia solo saben copiar, son bola de mamones con su dinero de papá”, eso dice la mexicana con tremendo flow.

Alemán, rapero mexicano

Tal parece que en esa frase la cantante de rap se refiere a los raperos más cercanos, que probablemente podrían ser los famosos raperos que más han destacado en los BZRP Music Sessions, como lo son el rapero mexicano Alemán, quien destacó en la sesión #15.

O también podría ser el argentino Trueno, famoso freestyler que también está entre los más vistos con las session #6, pero eso no es todo, pues Snow también menciona:

La argentina Nathy Peluso

“Y raperas que me conocen, me están tirando sal, pero Biza dijo que le meta, so I'm killin' 'em off”.