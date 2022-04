¿A qué se dedica actualmente María Inés Guerra, de la Academia?

María Inés Guerra fue una de las participantes más destacadas de la primera edición de La Academia, por lo que muchos se preguntan a qué se dedica actualmente y en La Verdad Noticias te contamos lo que sabemos de ella.

El talento, carisma y belleza de María Inés la convirtieron en una de las favoritas del público cuándo participó en el reality show de TV Azteca y aunque no logró ganar la competencia, la joven se mantuvo por un tiempo en el medio del espectáculo.

La joven, originaria de Guadalajara, Jalisco, participó en varios proyectos tras su salida del reality. Continuó su carrera en TV Azteca e incursionó como actriz en algunas telenovelas, también la pudimos observar como conductora en programas de revista. Incluso en 2020 regresó a la televisión tras seis años de ausencia, en un programa titulado “La Caja de Pandora”.

¿Qué fue de María Inés Guerra?

La famosa se mantuvo algunos años en televisión, donde lograba sobresalir por su estilo sencillo, elegante y sobretodo por su gran belleza, pero después de un tiempo le dijo adiós a la pantalla chica, pues tras casarse con el empresario Gustavo Guzmán, con quien tuvo tres hijos, decidió dedicarse por completo a su familia, a su línea de joyas y su labor altruista.

Actualmente María Inés se encuentra desarrollando el concepto “Mujeres Impares” junto a Estrella, su ex compañera en el reality. La famosa se separó de su esposo y ahora se encuentra disfrutando de su vida personal y profesional, pues con 38 años de edad ahora incursionará como escritora, pues lanzará un libro infantil el próximo 30 de abril.

¿Por qué se divorció María Inés?

La famosa ahora incursionará como escritora

La presentadora y cantante María Inés Guerra se divorció y reveló sus razones, indicando: “lamentablemente sí nos divorciamos, fue una decisión complicada. No hay relación perfecta, no hay matrimonio perfecto, ni un divorcio perfecto. Muchas veces tenemos expectativas muy altas”. Así mismo indicó que a pesar de todo la separación se dio en buenos términos pues no tuvieron que enfrentarse a problemas de manutención.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!