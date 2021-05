¿A qué disco pertenece la canción “Pude” de Alejandro Fernández?

La canción “Pude” de Alejandro Fernández se puede escuchar en el disco número 15 llamado “Rompiendo fronteras” que se lanzó el 10 de febrero de 2017. Al ser uno de los álbumes más recientes del artista mexicano, la mayoría de sus canciones son baladas que pertenecen al género pop, ya que por una temporada, Alex dejó la música ranchera.

Este álbum incluso consiguió una nominación al premio Grammy Latino como mejor álbum pop contemporáneo. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, “El Potrillo”, como es conocido el intérprete, ha logrado forjar una carrera de más de dos décadas, gracias a sus sorprendentes melodías que rápidamente se vuelven éxitos.

Gracias a los hits musicales que ha conseguido el cantante Alejandro Fernández, sigue siendo uno de los mejores exponentes de la música regional mexicana y el pop latino, algo que no cualquier artista ha hecho.

Canciones del disco “Rompiendo fronteras”

El álbum "Rompiendo fronteras" tiene la canción “Pude” de Alejandro Fernández/Foto: Sanborns

En el álbum “Rompiendo fronteras” además de la canción “Pude” de Alejandro Fernández podemos escuchar un total de 11 melodías que siguen siendo las preferidas de los fieles seguidores de Alex. Estas son las canciones que tiene el disco:

1. ”Quiero que vuelvas”

2. ”Tienes que entender”

3. ”Sé que te duele” Feat. Morat

4. ”Agridulce”

5. ”Pude”

6. ”Inocente”

7. ”En lo correcto”

8. ”Cuando más te amaba”

9. ”No pude”

10. ”Un beso a medias”

11. ”Cuando gane la distancia”

Las ventas de esta producción discográfica fueron muy buenas en México, Estados Unidos y otros países como España y Argentina. Tuvo como productores a Áureo Baqueiro y Mario Domm bajo el sello de Universal Music.

“Pude” de Alejandro Fernández: autor y letra

El autor del tema “Pude” de Alejandro Fernández fue el cantante y compositor Joss Favela. Una melodía que habla sobre la decepción que está viviendo una persona después de que jugaron con sus sentimientos.

Por esta razón, muchas personas se sienten identificados con la lírica de la canción y deciden cantarla en alguna fiesta o reunión. Es por ello que te dejamos la letra completa de uno de los éxitos de Alejandro:

Pude, decir que no eres lo que yo buscaba

Y que tú solamente me gustabas para pasar el rato y nada más.

Pude, pero mi no me gustan las mentiras y preferí decir que te quería

Aunque ahora entiendo que debí callar.

Pude tomarte solamente como un juego

Pero me hice ilusiones con tus besos y ahora sólo me toca aceptar

Que pude haber sido más maduro o ser más inteligente

Para darme cuenta a tiempo que tú no ibas a quererme

Y saber que tú conmigo te querías divertir.

O pude haber escondido mis cartas o tal vez sólo mentirte

Para que no te asustaras y decirte que tu amor no me importaba

Y es tan claro que tú seguirías aquí.

Pude haber dejado las cursilerías para otra relación

Pero siempre que me entrego me domina el corazón

Y por eso aunque pude hoy me quedo sin tu amor.

Pude tomarte solamente como un juego

Pero me hice ilusiones con tus besos y ahora sólo me toca aceptar

Que pude haber sido más maduro o ser más inteligente

Para darme cuenta a tiempo que tú no ibas a quererme

Y saber que tú conmigo te querías divertir.

O pude haber escondido mis cartas o tal vez sólo mentirte

Para que no te asustaras y decirte que tu amor no me importaba

Y es tan claro que tú seguirías aquí.

Pude haber dejado las cursilerías para otra relación

Pero siempre que me entrego me domina el corazón

Y por eso aunque pude hoy me quedo sin tu amor.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.