¿A qué álbum pertenece Focus de Ariana Grande?

Focus de Ariana Grande es uno de los temas que pertenece al álbum "Dangerous Woman", el cual es uno de los más reproducidos en las plataformas de música vía streaming.

Dangerous Woman además tiene otros temas importantes como Side to side, Let Me Love You y Thinking Bout You.

Previamente en La Verdad Noticias te compartimos la letra de Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored de Ariana Grande y en esta ocasión te presentamos la del tema central del álbum Dangerous Woman.

Letra de Focus de Ariana Grande

Este tema está catalogado dentro de las mejores canciones de Ariana para dedicar, siendo así de las favoritas de sus fanáticos.

I know what I came to do

And that ain't gonna change

So go ahead and talk your talk

'Cause I won't take the bait

I'm over here doing what I like

I'm over here working day and night

And if my real ain't real enough

I'm sorry for you bae

Let's find a light inside our universe now

Where ain't nobody keep on holding us down

Just come and get it let them say what they say

'Cause I'm about to put them all away

Focus on me

Focus on me

Focus on me

Focus on me

Focus on me (focus)

Focus on me (focus on me)

Focus on me (focus)

Focus on me (focus on me)

I can tell you're curious

It's written on your lips

Ain't no need to hold it back

Go head and talk your shit

I know you're hoping that I'll react

I know you're hoping I'm looking back

But if my real ain't real enough

Then I don't know what is

Let's find a light inside our universe now

Where ain't nobody keep on holding us down

Just come and get it let them say what they say

'Cause I'm about to put them all away

Focus on me

Focus on me

Focus on me

Focus on me

Focus on me (focus)

Focus on me (focus on me)

Focus on me (focus)

Focus on me (focus on me)

One, two, three

Come on girls

You know I like it

Come on now

Let's find a light inside our universe now

Where ain't nobody keep on holding us down

Just come and get it let them say what they say

'Cause I'm about to put them all away

Focus on me

Focus on me (you know I like it when you focus on me)

Focus on me

Focus on me (focus on me!)

Focus on me (focus)

Focus on me (focus on me)

Focus on me (focus)

Focus on me (focus on me)

Focus on me

Focus on me

Focus on me

Focus on me

Focus on me (focus)

Focus on me (focus on me)

Focus on me (focus)

Focus on me (focus on me)

¿Cuándo salió Focus de Ariana Grande?

Vídeo de Focus

Este tema fue publicado en 2016 y su videoclip oficial tiene 940 millones de reproducciones, siendo junto al vídeo de Thank U Next, uno de sus trabajos más apoyados dentro de Youtube.

Tras la publicación del tema, las ventas digitales y el streaming estalló de manera descomunal, colocando a Ariana como la diva más escuchada en los últimos años.

¿Quién escribió Focus de Ariana Grande?

Portada de Dangerous Woman

Entre los compositores de Focus podemos ver a Ariana Grande, Ilya Salmanzadeh, Savan Kotecha & Peter Svensson, siendo así uno de los temas que la joven cantante ha escrito.

Todo este proceso ha sido parte del antes y después de Ariana, reflejado en sus presentaciones, vídeos y por supuesto en la calidad de letras al momento de componer un tema.

Focus de Ariana Grande es uno de esos temas que a pesar del paso del tiempo seguirá fresco dentro del gusto de los Arianators y fungirá como canción clave en la carrera de la cantante.

