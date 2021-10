A pesar de que le rogaron, esta conductora se va de famoso matutino

Este miércoles, el periodista especializado en espectáculos, Alex Kaffie anunció que una muy querida y famosa conductora de un programa matutino, misma que llegó a trabajar durante más de 20 años en Televisa presentó formalmente su renuncia ante el matutino.

Kaffie adelantó que precisamente dúrante la transmisión de este miércoles 27 de octubre será la despedida en el programa en vivo de la cadena de televisión Imagen.

También explicó que los ejecutivos del programa le rogaron que no renunciara, sin embargo, la conductora y ex reina de belleza tiene fuertes motivos personales para no continuar en el proyeto.

Luz María Zetina se va del matutino

Los rumores eran ciertos, quién se va del programa "Sale El Sol" es la querida Luz María Zetina, "Es definitivo, la conductora se va del matutino... Nada ni nadie pudo convencerla de seguir en el programa" escribió el periodista en la columna "Sin Lisonja".

Zetina estuvo durante más de 20 años trabajando para Televisa e incluso es egresada de su escuela de actuación el CEA, pero en 2016 decidió emigrar al nuevo proyecto de Imagen TV en el que participó en "Sale el Sol" y "Qué Chulada".

¿Quién es el nuevo novio de Luz María Zetina?

La presentadora ha pasado por diversas relaciones amorosas pero su actual pareja es Emilio Guzmán quién fuera su novio de la juventud, los cuáles tuvieron un gran reencuentro hace menos de un año.

Guzmán de hecho sorprendió el año pasado al entregarle un anillo de compromiso, sin embargo, al parecer durante los siguientes meses la pareja decidió cancelarlo.

