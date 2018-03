A pesar de los rumores sobre su sexualidad, a Vanda le propusieron matrimonio

sí" sin pensarlo dos veces; entonces el próximo 23 de octubre habrá nueva boda en la emisión de Magda Rodríguez. el púbico descubrió un secreto más, por lo que especulan si Vanda está embarazada y por eso aceptó, ya que en otros programas ha presentado algunos mareos y náuseas. Sin embargo,, por lo que especulan siy por eso aceptó, ya que en otros programas ha presentado algunos La respuesta de Vanda fue lo que todos estaban esperando, un "" sin pensarlo dos veces; entonces el próximoen la emisión de Magda Rodríguez.

Aunque su propuesta fue tan emotiva que casi genera el millón de reproducciones en YouTube, pues Luis, el 'ojos bonitos' le dijo llorando: "Voy a luchar y trabajar para que estemos juntos, obviamente como no tengo dinero, no tengo un trabajo ni nada qué dar, pero sí tengo un hermoso corazón con el cual te puedo demostrar demasiado amor y no sé, quiero decirte que ¡¿si te quieres casar conmigo?!".