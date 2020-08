“A mí no me llegues con esa actitud”: Conductor de VLA estalla contra Laura G

Venga La Alegría se ha colocado como uno de los programas más exitosos y con mayor audiencia de Tv Azteca. Sin embargo, no todo su elenco ha logrado conquistar al público, pues Laura G ha sido criticada en más de una ocasión, tanto por los televidentes como por sus mismos compañeros.

Y ahora uno de los conductores del matutino de Tv Azteca terminó estallando contra Laura G en plena transmisión en vivo. Un momento que ha sido sumamente comentado en las redes sociales, donde varios han felicitado al conductor por poner en su lugar a su compañera.

Cabe mencionar que este incómodo momento se dio durante una de las secciones favoritas de “Venga La Alegría”, donde el Capi Pérez cumple el personaje de Margarita “la de Recursos Humanos”.

Para quienes conocen el programa de Tv Azteca, en esta sección Margarita se encarga de hablar sobre algunos temas que implican el trabajo de los conductores, razón por la cual se enfrentó a Laura G.

En esta ocasión el Capi Pérez abordó algunos temas que se dan en redes sociales, donde varios usuarios han criticado a la conductora por tener constantemente los dientes manchados con labial. Una queja que Laura G comenzó a responder con una actitud prepotente.

“A ver no llegues con esa actitud, a mí no me llegues con esa actitud… aquí no está el productor.”