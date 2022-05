"A mí no me afecta" dice Michelle Renaud sobre supuesto romance con Benavides

Michelle Renaud se ha visto envuelta en diversos rumores, han asegurado que podría tener un romance con Osvaldo Benavides, pues especularon que el actor terminó su noviazgo con Esmeralda Pimentel por la famosa, pero los rumores no han sido confirmados.

Ante la controversia del supuesto romance, la actriz mexicana salió a las cámaras del programa "Hoy" de Televisa y respondió contundente a lo que se dice sobre su vida amorosa y aseguró: "Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio".

De igual forma dijo que le encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y que así está perfecto. Por otro lado, en La Verdad Noticias te compartimos que la actriz está enfocada en su hijo. En su momento negó que exista una relación amorosa con Benavides.

¿Michelle Renaud y Osvaldo Benavides tienen un romance?

Michelle y Osvaldo

Durante una entrevista que concedió a un programa de Televisa, dejó en claro que los rumores no le hacen daño y comentó: "A mí no me afecta nada, porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mi le da promoción a La Herencia".

Programa Hoy difundió foto de Renaud y Benavides

Aunque los medios insistieron en un posible romance con Benavides, ella terminó la entrevista y lanzó un beso a la cámara. Por otro lado, a los actores se les vio juntos y cariñosos en un viaje a Iztaccíhuatl debido a las fotos que compartieron en redes sociales.

Por otra parte, la famosa comentó en una entrevista que ahora está libre y que quiere seguir libre, pues luego de haber finalizado su romance con Danilo Carrera se ha enfocado en su carrera, pero han surgido fuertes rumores de un romance con Benavides, quien terminó con Pimentel.

Cabe mencionar que Renaud en su momento fue relacionada con otro actor, tal y como fue con Matías Novoa, pero la famosa negó un romance con su compañero protagónico, pues ambos forman parte de la telenovela de Televisa.

¿Quién es el nuevo novio de Michelle Renaud?

Renaud terminó su romance con Danilo Carrera

Por el momento la famosa no ha dado detalles de su vida amorosa, aunque recientemente han surgido fuertes rumores de un posible romance con Osvaldo Benavides con quien fue captado en un viaje a Iztaccíhuatl, pues el programa "Hoy" compartió una fotografía de los actores.

La actriz Michelle Renaud se encuentra enfocada en las grabaciones de la telenovela "La Herencia", melodrama que se transmite de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas por el canal de las Estrellas. A través de sus historias de Instagram ha compartido algunas escenas de la telenovela.

