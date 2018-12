"A mí me vale": Victoria Ruffo arremete contra Eugenio Derbez

Ahora la primera actriz Victoria Ruffo realizó una serie de comentrarios acerca de su exesposo, el comediante mexicano Eugenio Derbez.

Victoria Ruffo ya se cansó de hablar de su vida privada y en una entrevista con De Primera Mano ‘estalló’, pues se negó a hablar de Eugenio Derbez.

Victoria Ruffo dijo que le vale el actor:

"¡Ay, no! ¡A mí me vale pero toneladas! ¡A ustedes (los medios) no!”.

Tras el comentario, señaló que sus fans la regañan por no dejar atrás el tema:

"Luego me regañan a mí mis niñas de Twitter, que ellas sí me quieren mucho, me dicen: ‘¡Ya!"