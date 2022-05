'A mi Rober le encantaba tomarme fotos'; Así lucía Florinda Meza en su juventud

"A mi Rober le encantaba tomarme fotos"; así lucía Florinda en su juventud

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños tuvieron un romance de más de 30 años, aunque sólo estuvieron casados 10 años, pero a pesar de ello, la actriz de El Chavo del 8 recuerda con nostalgia los momentos que compartió con él durante su época de juventud.

A través de su cuenta oficial de Instagram, ha compartido algunas fotografías para recordar al inolvidable actor que dejó este mundo el 28 de noviembre de 2014, de igual forma ha expresado su deseo de volver a ver en la pantalla chica la exitosa serie.

En La Verdad Noticias te hemos compartido que un video del personaje de El Chavo causó furor entre los fans, incluso la actriz reaccionó al comercial de Eugenio Derbez, pues el actor revivió al inolvidable personaje lo que dejó emocionados a los usuarios.

Actriz de El Chavo del 8 presume foto en bikini

La actriz Florinda Meza presumió cuerpazo en bikini

La actriz de 73 años de edad dejó en shock a varios al compartir una foto de su época de juventud y expresó: "A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el día, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía: 'Es que hasta dormida eres bonita'".

"Era muy romántico. Lo extraño mucho". Dijo la actriz.

En la instantánea se puede apreciar el cuerpazo que lucía la famosa, motivo por el cual diversos usuarios elogiaron la belleza de la actriz, pues aseguran que siempre ha sido hermosa. Recordamos que en una película donde actuó el fallecido actor, la famosa lució su belleza en bikini.

¿Qué es de la vida de Florinda Meza?

La actriz mexicana de El Chavo del 8

La famosa se ha mantenido muy activa en las redes sociales, aunque por el momento no ha dado detalles si volverá a realizar un proyecto en la televisión, aunque además de su faceta como actriz también es una empresaria, incluso fue reconocida con un premio como mujer líder y emprendedora.

La actriz Florinda Meza ha agradecido los recuerdos que le hacen llegar de la serie El Chavo del 8, pues espera que la serie regrese a la pantalla chica; el proyecto se convirtió en uno de los programas favoritos, chicos y grandes disfrutaron los capítulos.

