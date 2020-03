¡A la cárcel! Esta es la condena que pagará Harvey Weinstein por sus delitos/Foto: ViveUSA

Este día se ha dado a conocer la condena que tendrá que cumplir el productor estadounidense Harvey Weinstein de 67 años, después de que fuera declarado culpable hace unas semanas por dos delitos de agresión sexual, de los más de 20 casos que denunciaron por diversas mujeres que alguna vez laboraron con él.

Serán 23 años de prisión los que tendrá que cumplir Harvey Weinstein, de acuerdo con el tribunal penal del estado de Nueva York. Los cargos por los que el productor de cine está siendo encarcelado son por delito sexual en primer grado (sexo oral forzado) a la ayudante de producción Mimi Haleyi y violación en tercer grado (sin consentimiento expresado) a la actriz Jessica Mann.

Fueron 6 mujeres afectadas las que realizaron diversas testificaciones en contra del productor de Hollywood. Sin embargo, el jurado decidió solamente culparlo de dos delitos; dejando a un lado los otros que incluían la acusación de violación sexual con amenaza de arma de fuego. En caso de que hubiera sido inculpado de todos los delitos que en realidad cometió, hubiera recibido cadena perpetua.

¿Harvey Weinstein se arrepiente?

El productor Harvey Weinstein llegó a escuchar su condena en silla de ruedas, y después de haber estado en una cirugía. Los abogados de Weinstein en un principio pidieron la pena mínima (5 años) al juez y jurado, alegando que el productor estadounidense se encuentra muy enfermo y solo le quedan 12 años de vida aproximadamente. Incluso Harvey declaró después de su condena que podría estar arrepentido:

“En primer lugar, a todas las mujeres que testificaron, es posible que hayan dicho las verdades... Siento un gran remordimiento”.

Sin embargo, serán 23 años los que tendrá que cumplir Harvey Weinstein en prisión. Recordemos que en el 2017 los periódicos The New York Times y The New Yorker destaparon una de las realidades más atroces de la industria del cine, donde revelaron después de diversas investigaciones que fueron 90 mujeres las víctimas del productor de cintas como Pulp Fiction, Shakespeare in love y El discurso del rey.

El movimiento #MeToo fue creado para denunciar este y cientos de otros delitos de agresión, abuso y acoso sexual y violación, de los cuales han sido víctimas diversas mujeres del espectáculo.