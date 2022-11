A esto se dedicaba Manelyk González antes de ser famosa en Acapulco Shore

Manelyk González ha dejado atrás la imagen que la llevó a la fama, cuando participó en la primera temporada de Acapulco Shore, donde logró conquistar los corazones de muchos debido a su forma de ser y por supuesto a su belleza.

Hoy en día la famosa se encuentra trabajando y cosechando aún más seguidores tras aparecer en otros proyectos como Las Estrellas Bailan en Hoy donde su paso parece haber gustado a muchos y creado ciertas discrepancias con otros.

Sin embargo ahora la famosa se encuentra en un descanso obligado después de que, como te dijimos en La Verdad Noticias, sufriera un gran accidente que le provocó serias lesiones en el cuello por lo que ahora ha revelado algunas cosas de su pasado.

Este es el trabajo que hacía Mane antes de ser famosa

La famosa contestó a los rumores de un restaurante famoso en CDMX

Fue en una entrevista con la periodista Adela Micha donde la influencer y empresaria abrió su corazón y contó cómo era su vida antes de pertenecer a Acapulco Shore.

Recordemos que antes de esto Manelyk era una total desconocida para el mundo, sin embargo su estadía en el reality show de MTV le sirvió para ganar una popularidad que terminó capitalizando en distintos aspectos hasta ser la famosa que es hoy.

Fue ahí donde la influencer explicó más a fondo que trabajó para una particular cadena de restaurantes de Ciudad de México, misma que ha tenido fama de ser prostitución disfrazada, por lo que fue la misma Manelyk la que respondió ante estas dudas.

Ahí Mane dijo que era mesera en una de las sucursales de dicha empresa, por lo que Adela le preguntó por los rumores a lo que Mane contestó:

"Yo trabajé en el Angus... es un restaurante de carnes. Yo trabajaba en el de Zona Rosa y empecé trabajando en el de Santa Fe".

Asimismo aseguró que uno de los requisitos para poder formar parte de ese trabajo era ser atractiva, confesó que llegó a ese trabajo cuando tenía 19 años de edad.

"En ese entonces te hacían casting... yo llegué, me pusieron de recepcionista en lo que te capacitaban para ser mesera. (Te daban) tu uniforme, tu falda, tu top, tu faldita, tu corsé, tus botas largas y ¡vámonos".

A pesar de esto la famosa afirmó no sentirse avergonzada y dejó en claro que no le importan las críticas:

"No sé por qué lo tienen tan satanizado. Como si fuera algo malo. ¿Tengo que sentir vergüenza o algo? No, yo lo dije y lo dije siempre. ¿Qué tiene de malo? No tiene absolutamente nada de malo".

Te puede interesar: Carlos Speitzer envía mensaje a Mane para que recupere ¿Se reconciliaron?

¿Qué le pasó a Mane?

Actualmente la famosa influencer y empresaria se encuentra haciendo reposo tras sufrir una conmoción cerebral y un esguince cervical después de sufrir un aparatoso accidente durante una de sus presentaciones en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Afortunadamente la famosa se encuentra bien, aunque tuvo que abandonar la competencia por unos días para asegurar su recuperación.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en