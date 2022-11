A esto se dedicaba Cazzu antes de ser famosa

La cantante argentina Cazzu, se ha convertido en poco tiempo en una de las grandes referentes del género urbano en español y aunque ya había comenzado a cosechar éxito, su noviazgo con el cantante mexicano Christian Nodal le ha dado más exposición de la que pensaba.

Y es que la famosa rapera de 28 años se ha convertido en un pilar para la vida de Christian quien se ve muy enamorado de su nueva novia, por lo que incluso se ha rumoreado que ambos planean casarse.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la relación entre la argentina y el mexicano ha ido tan bien que Nodal le dedicó el premio Grammy Latino que recibió hace unos días, por lo que se presume que están más enamorados que nunca.

Cazzu antes de ser famosa

Sin embargo antes de obtener todo el éxito en la música, la famosa tuvo que pasar algunas carencias consciente de que algún día llegaría su oportunidad.

Fue en una entrevista para el diario El País, donde la argentina reveló sus orígenes y de todo lo que tuvo que pasar para poder tener una oportunidad en la música.

"Soy sudamericana, nací en un pueblo recóndito, al norte de Argentina llamado Fraile Pintado, en Jujuy. Todo eso, aunque me ha robado más tiempo de mi carrera, me ha dado un contexto del que me siento muy orgullosa”, relató la cantante.

En la misma entrevista reveló a qué se dedicaba antes de ser famosa, pues apenas tenía dinero y vivía sola por lo que tenía que trabajar y estudiar para poder sostenerse. Es por eso que la bella argentina creó una página de Facebook en la que promocionaba artistas y difundía información de bandas y cantantes.

Asimismo aprovechaba para promocionarse a sí misma pues ya tenía un repertorio de canciones que practicaba desde muy pequeña, su empeño al final tuvo recompensa pues en palabras de Cazzu realizó esta actividad hasta que fue descubierta.

“Lo hice hasta que alguien me descubrió y le regale´ ese espacio”, comentó la enamorada de Nodal al diario El País.

¿Como se conocieron Cazzu y Nodal?

Cazzu y Nodal comenzaron su relación en mayo de 2022

En mayo de 2022 Nodal y Cazzu se conocieron en la Feria de San Isidro, Metepec, donde la rapera fue invitada a interpretar el tema Si te falta alguien junto al mexicano, y se cree que ahí fue cuando Nodal quedó prendado de la argentina.

Luego de esto el famoso hizo un viaje a Guatemala para encontrarse con ella e incluso fueron captados tomados de la mano lo que levantó sospechas de un romance que luego se confirmó.

