¿A cuánto asciende la fortuna del famoso actor Gael García Bernal?

Gael García es uno de los actores más afamados de todos los tiempos, ya que es bien sabido que gracias a su talento ha logrado formar parte de grandes producciones, siendo una de las más recientes, la película “Cassandro”, en la cual aparentemente aparece dándose un apasionado beso con el cantante Bad Bunny.

Además, ha actuado en varias películas en inglés como "A Little Bit of Heaven", "Rosewater" y "Old".

También ha aparecido en series de plataformas streaming como "Mozart in the Jungle", por la que ganó un Globo de Oro, y el especial de Disney+ "Werewolf by Night".

Gael García Bernal nació el 30 de noviembre de 1978 en Guadalajara, Jalisco. Su padre era el actor y director José Ángel García y su madre, la actriz y ex modelo Patricia Bernal. El actor tiene dos medios hermanos, Darío y Tamara, fruto de la relación de su madre con Sergio Yazbek.

Inicios

Gael inició su carrera actoral de adolescente en telenovelas a finales de los 80. Se le vio por primera vez en tres episodios de "Teresa", protagonizada por Salma Hayek y también con la madre de García Bernal. En 1992 protagonizó "El Abuelo y Yo".

Salto al cine

García Bernal hizo debutó en la pantalla grande con "Amores Perros" en el 2000, que también fue el debut como director de Alejandro González Iñárritu.

A la cinta le fue muy bien y obtuvo una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Película en Lengua Extranjera.

Posteriormente, el actor apareció en "Don't Tempt Me" y protagonizó junto a Diego Luna y Maribel Verdú "Y tu mamá también" de Alfonso Cuarón, que fue un gran éxito cruzado en los Estados Unidos.

Siguieron los éxitos, pues en 2002, estelarizó "El crimen del padre Amaro", que rompió récords de taquilla en México.

Un año más tarde apareció en las películas en inglés "Dreaming of Julia" y "Dot the I". En 2004 fue muy aclamado por la crítica por sus actuaciones en "La mala educación" de Pedro Almodóvar y "Diarios de motocicleta" de Walter Salles. Por su papel del Che Guevara ganó una nominación al BAFTA como Mejor Actor.

En 2006, García Bernal volvió a ser dirigido por Alejandro González Iñárritu en "Babel". En los años siguientes continuaron las películas, algunas en inglés y otras en español.

Apareció en películas como "Blindness", "Rudo y Cursi", "Mammoth", "The Limits of Control", "Letters to Juliet" y "Even the Rain", "Un pedacito de cielo", "El planeta más solitario", entre otras.

En 2012 protagonizó el aclamado drama histórico de Pablo Larraín "No". En 2016, García Bernal escribió y dirigió un segmento de la película de antología "Locamente"; también protagonizó "Neruda", "Sal y fuego" y "Me estás matando, Susana".

García Bernal pasó a protagonizar "If You Saw His Heart" en 2017. Ese mismo año dio voz al difunto embaucador Héctor en la película animada de Pixar "Coco".

En 2019 tuvo uno de sus más importantes años, pues dirigió "Chicuarotes" y protagonizó "Ema" de Pablo Larraín y "Red Avispa" de Olivier Assayas. Además, apareció como él mismo en "It Must Be Heaven" de Elia Suleiman.

Tras una pausa del cine, en 2021 volvió y protagonizó "Old" de M. Night Shyamalan.

¿A cuánto asciende su fortuna?

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, Gael García Bernal tiene un patrimonio neto de $12 millones.

Te puede interesar: Filtran fotos de Bad Bunny besando en la boca a Gael García