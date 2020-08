¡A corazón abierto! Actriz de Televisa se DEBATIRÁ entre la vida y la muerte

Una famosa actriz de Televisa se debatirá entre la vida y la muerte al ser intervenida en una operación a corazón abierto, tras unas complicaciones de salud que ha tenido en los últimos días.

Resulta que tras preocupar a todo el mundo por los infartos que padeció hace unos meses, la actriz, Maribel Fernández, también conocida como 'La Pelangocha', afirmó que ahora está en riesgo de tener una cirugía a corazón abierto

Hay que recordar que hace unos meses atrás, la actriz, Maribel Fernández de Televisa, mejor conocida en el medio artístico como, La Pelangocha, pasó una terrible experiencia tras haber tenido una serie de infartos que por poco acaban con su vida.

Maribel Fernández y su cirugía a corazón abierto

Es por eso que reciente en una entrevista con el periodista, Gustavo Adolfo Infante, la artista de Televisa habló un poco más sobre su delicado estado de salud, pues señaló, que, de no mejorar, tendría que ser operada a corazón abierto, así lo detalló ella misma:

He estado delicada de salud, pues ya sabes que me dieron 3 infartos, el último si fue de mucha gravedad, entonces tengo problemas en las arterias, marca pasos, más lo que se acumule esta semana, pero el último infarto me pegó del lado izquierdo, así que dañó la válvula tricúspide, si no resulta el tratamiento me van tener que operar a corazón abierto.

Hay que destacar que a pesar de que La Pelangocha, aseguró estar asustada en un principio, admitió que ha aprendido que todo depende de Dios y señaló estar consciente de que estará en este mundo hasta que él lo permita.

