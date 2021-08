A cinco años de la muerte de Juan Gabriel, ¿por qué dicen que sigue vivo?

Este 28 de agosto se cumplen cinco años de la muerte de Juan Gabriel, pese a ello hay quienes aseguran que “El divo de Juárez” sigue vivo, pero ¿de dónde surge este rumor y cuáles son las pruebas que existen al respecto?.

Los rumores que afirmaban que Juanga sigue vivo aumentaron luego que una vidente señalara que él había fingido su muerte y luego que su amigo Ricardo Gonzáles dijera que el cantante estaba en las Bahamas para así evitar la explotación de sus hijos.

Sin embargo, existe un libro que supuestamente tendría la prueba definitiva de que El divo de Juárez está con vida.

Joaquín Muñoz, ex representante del cantante, asegura que Juan Gabriel fingió su muerte pues tenía miedo de ser asesinado por sus hijos, quienes desde que se anunció su muerte no han parado de pelear por su herencia.

Cabe indicar que diversos medios han señalado que Iván Aguilera, albacea universal del testamento, habría permitido que su padre se enfermara de gravedad “saqueando su casa”.

"Iván lo estaba explotando, lo tenía trabajando como loco y no le daba el dinero; todo iba para su cuenta” indicó Muñoz.

El 11 de marzo, Joaquín Muñoz indicó al Grupo Cantón que la muerte de Juan Gabriel es falsa, que su amigo estaba con vida y que a través de su nuevo libro “Juan Gabriel y yo, detrás de la muerte” puede demostrarlo con pruebas contundentes.

“Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo, en el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, él sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer", mencionó.

El ex manager de Juaga aseguró que el cantante “habría tenido que refugiarse y esconderse porque, de lo contrario, su familia lo iba a matar de verdad".

¿Qué le pasó a Juan Gabriel?

Se rumora que el cantante está vivo

El cantante Juan Gabriel falleció en agosto de 2016 pero su muerte desató mucha polémica ya que hubo muchas irregularidades al respecto.

Situaciones en torno a la muerte de Juan Gabriel se dieron de manera extraña, como el hecho de que la familia tardó alrededor de 24 horas en llegar a la residencia del cantante.

Además que tuvieron que pasar varios meses para que finalmente se revelara su acta de defunción de Juanga, por si fuera poco se dice que el cantante fue cremado a penas un día después de su muerte en Los Ángeles, California, lo que habría sido relativamente rápido si se toman en cuenta todos los trámites que se tenían que llevar a cabo.

Otro elemento que hizo crecer el rumor de la falsa muerte del cantante fue la aparición de un video donde supuestamente el cantante indica que tuvo que fingir su muerte. En la grabación un sujeto idéntico al cantante envía un mensaje donde indica que extraña a su público y que esa fue la razón por la que habría lanzado el video en plena pandemia.

¿Cuál es la causa de la muerte de Juan Gabriel?

El cantante falleció de un infarto

La muerte de Juan Gabriel ocurrió el 28 de agosto. Él falleció a causa de un infarto agudo de miocardio, mientras se encontraba en Santa Mónica, California, realizando una gira.

Los médicos indicaron que su diabetes, sobrepeso y el exceso de trabajo fueron factores que contribuyeron a su muerte temprana.

El acta de defunción levantada en 2016 por autoridades norteamericanas señala como causa de muerte oficial la enfermedad cardiovascular aterosclerótica que padecía y que impedía que su sangre llegara al corazón, por lo que de ser cierto esto descartaría la idea de que Juan Gabriel sigue vivo.

¿Cuántos años tenía Juan Gabriel cuando murió?

Murió cuándo tenía 66 años de edad

El divo de Juárez, cuyo verdadero nombre es Alberto Aguilera Valadez, nació el 7 de enero de 1950 y falleció el 28 de agosto de 2016, por lo que la muerte de Juan Gabriel se dio cuándo él tenía 66 años de edad.

