A Yolanda Andrade ya no le ofenden los comentarios sobre su orientación sexual

A Yolanda Andrade no le ofenden los comentarios sobre su orientación sexual

Después de su “salida del closet” la conductora de Montse & Joe, Yolanda Andrade ha recibido aceptación junto a muchísimas críticas por sus preferencias sexuales que continúan ocurriendo hasta la fecha.

Aunque reconoce que en un principio las constantes críticas que recibía, sobre todo en redes sociales, si la afectaban. Pero ahora reveló que ha logrado aprender a restarle importancia y no avergonzarse por su orientación.

“Me llaman de todo, pero, si me dices ‘lesbiana’, no me voy a ofender porque lo soy”, manifestó la conductora” contó la conductora a los reporteros que también asistieron al homenaje de Silvia Pinal que se realizó el día de ayer.

Yolanda y Thalía hacen campaña contra el bullying

Yolanda Andrade hablando del proyecto que tiene con Thalía.

Además de no importarle lo que opinen de ella, Yolanda Andrade está realizando una campaña junto a Thalía para erradicar el bullying que sufren miles de personas por todo tipo de motivo, no solo por ser de la comunidad LGBTQ+.

Asimismo, revela que sus esfuerzos no harán que el bullying desaparezca por completo pero es un gran paso para ello. Pues cree que la educación es la mejor herramienta para eliminar los prejuicios, esto igual se debe implementar desde casa:

“Me gustaría muchísimo tener esa respuesta, pero yo creo que empieza desde la educación de la casa y no hacer etiquetas y cosas así, por favor, desde la casa” comentó la conductora.

Aunque se mostró renuente a dar alguna declaración más sobre el tema de su pasada relación romántica con Verónica Castro, solo comentó que la hackearon por las fotografías que aparecieron en su Instagram en las que se podía ver a las dos famosas juntas en un viaje como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias.

¿Dónde nació la actriz Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade es sinaloense.

La famosa conductora Yolanda Andrade tiene 50 años y nació en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y recientemente se le relaciona como pareja sentimental de Samadhi Zendejas.

