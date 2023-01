¿A Yeri Mua se le antoja el Babo? Esto fue lo que dijo

La Verdad Noticias te dio a conocer el día de ayer que en redes sociales se desataron todo tipo de reacciones ante la filtración de un video íntimo que Babo, conocido por ser fundador y vocalista de Cartel de Santa, había compartido en exclusiva para la plataforma de OnlyFans.

El clip nos mostraba al rapero oriundo de Santa Catarina, Nuevo León estar sentado en un gran sillón con ocho mujeres desnudas a su alrededor mientras que en el fondo podíamos observar proyecciones de él teniendo relaciones sexuales sin ningún tipo de censura..

A la ola de opiniones se le sumó la de Yeri Mua, quien aseguró que las perlas que el líder de Cartel de Santa incrustó debajo de la piel de su miembro viril le hacían pensar que padece una enfermedad de transmisión sexual. Como era de esperarse, sus declaraciones causaron controversia entre los cibernautas, quienes la criticaron pero ella no le prestó atención.

Horas más tarde, la influencer veracruzana realizó una transmisión en vivo para platicar con sus seguidoras de las redes sociales, quienes le pidieron su opinión sobre el video filtrado de OnlyFans. Más honesta que nunca, ella dijo que no entendía cómo las mujeres podían ver atractivo el miembro viril del rapero con las deformaciones estéticas que se realizó.

“No wey, que put** asco. Parece como si tuviera gonorrea, no sé como todas las viejas dicen ‘uy que rico, a mi cero me encanto, el pi** del Babo no se me antoja”, dijo Yeri Mua.