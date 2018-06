¡A Vhadir Derbez se le puso dura! (VIDEO)

Vhadir Derbez filtró un video en el que se le puso dura, y dichas erecciones bastante pronunciadas se vieron constantes a lo largo del video. Esto lo hizo con referencia al exitoso tema de Daddy Yankee, ‘Dura’; de esta manera detalló la descripción en el material que circula a través de Instagram.

“Cuando las Letras de Reggeton significan lo que Dicen. ETIQUETA A ALGUIEN Dura(o)

.

W/ @michleonl .

For you Gringos: “Dura” means “Hard” .

Fue lo mas incomodo grabar esto

.

Disculpas a la gente hiper Sensible

@daddyyankee”