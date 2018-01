A Sebastián Ligarde lo discriminaron en Televisa por ser gay

Al principio hablo de sus inicios como joven actor con una prometedora carrera en Televisa, con Pobre Juventud, una telenovela que había acaparado ciertos reflectores hacia él con apenas la edad de 12 años en México, tratando de hacer méritos desde abajo.

Su primera oportunidad se le dio con el productor Eugenio Cobo, en un proyecto denominado Marionetas, donde Ernesto aprendió a usar el apuntador y la duración de sus escenas demoró aproximadamente un mes.

Sería tiempo después, cuando curiosamente el director del CEA llamó a Ligarde a su oficina para hacerle un curioso cuestionamiento:

“Ya durante las grabaciones, Cobo me llamó a su oficina y me preguntó si yo era homosexual, yo le comenté que había tenido como muchos hombres encuentros homosexuales pero que no me consideraba completamente homosexual”.