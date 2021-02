A Salma Hayek le dijeron que NO TRIUNFARÍA por ser mexicana ¡OMG!

Salma Hayek confesó que le dijeron que tanto su edad como su nacionalidad la excluirían de tener éxito como actriz.

“Me dijeron que mi carrera moriría a mediados de los 30. Primero que nada, me dijeron que un mexicano nunca lo lograría, porque en ese momento, las nuevas generaciones, era imposible que un mexicano tuviera un papel protagónico en Hollywood”, dijo Hayek, quien protagoniza junto a Owen Wilson la nueva película Bliss, según la agencia de noticias PA.

“Y era como si no fuera real, era como esta extraña realidad que ahora se ha convertido en una normalidad. Pero no en ese momento", afirmó la actriz.

Ahora con 54 años, Hayek dice que está encantada de haber triunfado en una industria desafiante. "Y creo que es genial, estoy orgullosa de ello, quiero gritarlo al mundo, porque me dijeron tantas veces que no podía pasar y casi les creí pero luché y gané", aseveró.

Salma es una de las artistas mexicanas más populares de los últimos años. Ha sido nominada en importantes premios y ha trabajado a lado de grandes talentos del cine/Foto: Vive USA

Salma Hayek agregó que también quiere que otras mujeres entiendan que está bien florecer más tarde en la vida.

“Quiero que otras mujeres se den cuenta de eso, porque incluso a los 30 sientes la presión, a los 40 sientes la presión, y la floración tardía es algo hermoso”, dijo.

“Y no hemos 'terminado' en este momento, ni en otro momento. Si eres creativo, entusiasta y curioso acerca de la vida, la vida puede ser emocionante para siempre, todo el tiempo", comentó la veracruzana.

Salma Hayek también vivió acoso sexual en sus inicios en Hollywood

Uno de los horribles desafíos que enfrentó Hayek en la industria del cine incluye su experiencia trabajando con Harvey Weinstein en su exitosa película de 2002, Frida.

La semana pasada, Hayek le dijo al Evening Standard que si bien la oportunidad de trabajar con Weinstein parecía ser "un sueño hecho realidad", pronto se convirtió en una pesadilla.

En el pasado, ha compartido que Weinstein la acosó sexualmente repetidamente e incluso la amenazó con violencia. "Era mi monstruo", escribió en el New York Times en 2017, afirmando que Weinstein le dijo una vez "Te mataré, no creas que no puedo".

Casi un año desde que Weinstein fue sentenciada a 23 años de prisión por violación y agresión sexual, Hayek ahora dice que lidiar con el trauma de su experiencia ha sido un viaje continuo.

"Lo asombroso es que pensé que me había curado", dijo al Evening Standard.

“Y luego todo salió de nuevo y me di cuenta de que no me curé, reprimí y lo sobrellevé, me ajusté, continué, así que hubo una capa de curación porque no me impidió crecer. Pero fue muy doloroso durante mucho tiempo", confesó.

"No sabía que había tantas otras mujeres afectadas y que era tan profundo. Fue muy impactante. Pero el hecho de que [actuamos] juntos lo hizo realmente curativo", dijo Salma.

Hayek agregó que ella ha "seguido adelante", porque "viví con eso el tiempo suficiente y ahora me desprendo de eso".

Próspera en estos días, Hayek está ocupada tanto dentro como fuera de la pantalla de cine. Tiene una hija de 13 años, Valentina, con su marido, el empresario François-Henri Pinault.

También comparte su vida en las redes sociales, lo que incluye publicar con frecuencia fotografías sensuales de sí misma tomando el sol, algo que encuentra "liberador". Sin embargo, ha admitido que, si bien le gusta publicar fotos de sí misma, no son exactamente una descripción realista de su vida diaria.

"Me alegro de haber tomado muchas fotos, no tengo vergüenza porque fue la primera semana de vacaciones", dijo a Entertainment Tonight la semana pasada.

"La gente está harta de eso, pero voy a dejar que se tomen un descanso. Van a pensar que estoy usando bikini todos los días. No, todos son del mismo lugar", bromeó la actriz. ¿Cuál es tu película favorita de Salma Hayek? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

