A Price Royce no le interesa ahora hacer 'hits'

El joven cantante, Prince Royce, ha cambiado su enfoque en los últimos tiempos; ahora no le interesa tener un hit en el top ten cada tres meses, prefiere tener satisfacción personal.

'Mantenerse es distinto y estoy agradecido de tener nueve años de carrera', aseguró.

El intérprete de 'Darte un beso' comenta que ha visto su crecimiento y dejó las expectativas por ganar premios para obtener algo más concreto y duradero.

'Me gustaría trabajar más enfocado en ayudar a los niños, en ir a las escuelas. Corrí el año pasado un maratón para recaudar fondos'.

Prince se encuentra en Chile, pues participará en el Festival Viña del Mar; ahí se presentará hoy así como los hermanos Jesse & Joy.

El cantante recibió un disco de oro por la venta de más de cinco mil copias de su último material, 'Five'.

Royce se encuentra igual en una etapa experimental, así como en algún momento lo hizo Daddy Yanke y Snoop Dogg.

En los últimos meses colaboró con artistas de trap como Bud Bunny y comenta que lo hace no porque la bachata sea algo de pasado, sino porque siempre lo ha escuchado desde su crianza en Nueva York.

'El trap ha existido desde hace tiempo, pero la diferencia es que los latinos la descubrimos por streaming. Cuando empecé, en el 2009, teníamos la radio y el artista tenía que escribir pensando en si (su trabajo) era comercial o gustaría. Hoy tenemos la libertad de escribir pensando en los fans'.

Cabe mencionar que unas horas atrás, el artista decidió salir de la habitación de su hotel en Viña para recibir a sus fans y, ante esto, contó:

'No me da miedo lanzarme o que me abracen, sé que no me van a hacer nada'.

Después hizo una reflexión:

'Recuerdo cuando antes nadie me conocía, conocían la canción pero no la cara. Pienso en mis inicios y es acordarme que para eso estamos, no me gustaría hacerlos esperar para compartir un poco. El artista no se da cuenta del cambio que puede hacerle a la vida de una persona con solo saludarlo'.