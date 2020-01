¿A Poncho de Nigris le pusieron los cuernos? Su hijo podría ser de alguien más

Recientemente la fotografía de “Ponchito” el hijo del actor Alfonso De Nigris se ha viralizado a causa de que una gran cantidad de usuarios han realizado la comparación entre el pequeño y el senador Samuel García, cuyo gran parecido es realmente increíble.

Recordemos que Alfonso “Poncho” De Nigris Guajardo inició su camino a la fama después de participar en el famoso show de Televisa “Big Brother México” en su segunda temporada y donde obtuvo el tercer lugar en esta competencia. Este hecho le abrió las puertas a otros programas televisivos hasta ser anfitrión de “Pura Gente Bien” en el canal XHSAW-TDT, programa posteriormente cancelado en el año 2013.

Fue hasta el año 2015 cuando regresó a la pantalla chica a través de “Poncho en Domingo” donde compartió escenario con Marcela Mistral, de quien se enamoró y contrajo matrimonio en una ceremonia televisada a finales de ese mismo año.

“Ponchito” es el fruto del amor entre Marcela Mistral y Alfonso De Nigris, quien vino a reforzar el amor entre estos dos artistas que hasta el momento gozan de una vida tranquila y feliz como familia. Sin embargo esto podría cambiar debido a las diferentes teorías que han surgido dudando de la paternidad de Alfonso De Nigris o de una infidelidad de Marcela Mistral.

Pero ¿por qué surgió esta teoría? todo empezó cuando un usuario de Facebook realizó una comparación entre “ponchito” y el senador Samuel García a través de una fotografía. El gran parecido entre ambos sorprendió a todos generando que esta imagen se convirtiera en viral.

Esta polémica imagen ha causado varias teorías que sugieren una infidelidad por parte de Marcela Mistral hacia Alfonso De Nigris, un rumor que ha llegado incluso al actor quien entre bromas le pidió una prueba de paternidad a su esposa, mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

En esta publicación realizada por De Nigris, el actor etiquetó tanto al senador Samuel García como a su esposa con el siguiente mensaje:

“Esto no se puede quedar así Samuel García y Mariana Rodríguez (esposa del senador) me urge una respuesta inmediata jajaja che raza no perdona nada”.