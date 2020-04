¡DE MUERTE! Conductora de Televisa fue terriblemente amenazada

¡A MUERTE! Conductora de Televisa fue terriblemente amenazada

Fabiola Martínez es el nombre de la actriz que hace pocos días, comenzó a generar polémica al relacionársele con el esposo de la famosa Karla Panini, una de las figuras más odiadas de México por traicionar a su mejor amiga.

Hay que recordar que hace un par de días se comenzó a especular que Américo Garza le ha sido infiel a su actual pareja, Karla Panini, con la guapa conductora de Televisa Monterrey y TeleHit, Fabiola Martínez, a quien estarían amenazando por el amorío.

Resulta que Fabiola Martínez, conductora de Televisa Monterrey que estuviera manteniendo un amorío con Américo Garza, ha recibido amenazas por haber involucrado con el ex de Karla Luna.

Tal parece que el matrimonio Garza Panini ha estado en vuelto en polémica ya que ambos se involucraron cuando Luna estaba enferma de cáncer y ella le pedía que fuera malo con ella, pero tal parece que el karma ha caído sobre Panini, pues se asegura que él le paga con la misma moneda y la engaña con Fabiola, quien hace varios meses quedó viuda.

No hace mucho Fabiola Martínez denunció haber recibido varias amenazas, pero no por parte de Karla, actual esposa de Américo, sino de un hombre bajo el nombre de Pepe_fitt en la que la llama "pinc... gata" y le dice que arruinara su carrera si no lo deja.

Las burlas hacia Karla Panini

No hace mucho se volvió a hacer popular la comediante Karla Panini quien se conoce por haber trabajado con Karla Luna siendo "Las lavanderas", además de haberse quedado con el esposo de su mejor amiga hoy en día volvió a ser tendencia luego de que se recordara aquel suceso, por ello se han lanzado sus propias piñatas.

Durante los últimos días se ha viralizado nuevamente la historia de Karla Panini y su "traición", tanto así que la Piñatería Ramírez ha decidido sumarse a la ola de memes y ha creado la "Piñata Karla Panini".