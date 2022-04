A Linet Puente se le atoró una espina de pescado y sufrió momentos de pánico

Los conductores de Ventaneando confirmaron recientemente que se llevaron un gran susto con la famosa conductora Linet Puente cuando se encontraban comiendo en las instalaciones de Tv Azteca.

Resulta que la querida conductora comenzó a quejarse cuando se encontraba comiendo un pescado del que se le atoró una espina en la garganta, llevándola hasta el hospital, mientras sus compañeros la ayudaban.

Afortunadamente la conductora Linet Puente fue dada de alta del nosocomio a la una de la mañana de ese mismo día, y hoy fuera de todo peligro, compartió a través de Instagram con sus seguidores, los momentos de angustia cuando sucedió el incidente.

Linet Puente preocupó a sus compañeros

Espina de pescado de Linet Puente

"Primero que nada quiero agradecerles a todos porque han estado muy al pendiente de mí en las redes sociales y demás”.

Eso fue lo que comenzó diciendo Linet Puente para narrar lo sucedido, agregando: “Mis compañeros de la prensa que de repente me han buscado para saber qué fue lo que me sucedió después de que en Ventaneando pues se dio a conocer lo que pasó el miércoles de la semana pasada”.

Ante eso comenzó explicando lo sucedido: “Resulta que estaba comiendo antes del programa, y de repente estaba comiendo un pescado riquísimo que me hizo mi madre, de repente, sentí que se me encajo, una espina de pescado, la verdad es que sí, me asusté muchísimo en ese momento porque pues no sabes qué va a pasar.

“Yo creo que es la peor pesadilla para cualquier persona”.

Tal parece que a pesar de que existe la advertencia de comer con cuidado, sobre todo el pescado, pueden pasar este tipo de accidentes y siguió contando con evidentes molestias en la garganta donde revelo le quedo una úlcera.

“Bueno, pues pasa esto, todos, reaccionan, Paty me da de la comida que estaba comiendo para ayudarme a intentar pasar, me consiguen un plátano, me consiguen un pan para que se pasara el trago amargo, pero no se pasaba, no se pasaba hasta que la productora Jenny González fue corriendo por la gente de Protección Civil de aquí del Canal".

La conductora fue hospitalizada

Linet fue a parar al hospital

Después de ese incidente le dijeron que tenía que ir al hospital, pues al tratar de retirar la espina le provocaba náuseas y de vomitar podría ponerse en peligro: “Me provocaba ganas de vomitar, cuando me metían el abate lenguas y obviamente eso significaba que, si me trataban de meter unas pinzas o algo, pues eso iba a provocar el vómito y es muy peligroso”.

La conductora Linet Puente advirtió que la costumbre que se tiene de comer plátano o pan cuando se te atora una espina es contraproducente y ella, al haberlo hecho, le tuvieron que realizar un lavado de estómago para poder realizarle una endoscopia.

“No te pueden realizar una endoscopía si tienes alimentos porque tienen que anestesiar y corren el riesgo de que te ahogues durante la anestesia”.

Por último la bella Linet Puente agradeció la atención de sus compañeros y producción de Ventaneando, también aclaro que sus colegas y ella llevan una muy buena relación, por lo que los comentarios hechos el día del accidente no se trataban de burlas.

