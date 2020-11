A Kimberly Flores le llueven críticas y la tachan de RIDÍCULA por su canción

Kimberly Flores estrena canción y los usuarios la destrozan

Kimberly Flores volvió a dar de qué hablar en las redes sociales, y todo surgió por el lanzamiento de su nuevo sencillo "Mejor me quedo sola"; el video musical ya se encuentra disponible en YouTube, aunque diversos usuarios han criticado sin piedad a la esposa de Edwin Luna.

Y es que, hace unos días, la cantante del género urbano, compartió un adelanto de la canción, incluso reveló que aquel actor misterioso que aparece en el video es Latin Lover, pues en La Verdad Noticias te compartimos que el famoso se unió al proyecto de Flores.

El segundo sencillo de Kimberly Flores se estrenó el 13 de noviembre y ya se encuentra disponible en las plataformas digitales, incluso el video musical ha sumado más de 152 mil visualizaciones, pero lo que más ha llamado la atención han sido las burlas y comentarios negativos que ha recibido.

Kimberly Flores es destrozada por su nueva canción

Recordamos que hace unos meses, la esposa de Edwin Luna dio a conocer su faceta como cantante con el tema "Vacilar", aunque algunos usuarios arremetieron en contra de Flores a través de las redes sociales, de igual forma ahora con su segundo sencillo, ha sucedido lo mismo.

"Qué horror de canción". Comentó un usuario.

Tras el lanzamiento del video musical, los hates han destrozado la canción de la cantante, incluso algunos han asegurado que solo hizo el ridículo, otros comentaron que no tiene talento ni con la ayuda del autotune, pues han criticado la voz de la esposa de Luna.

A pesar de las burlas y críticas que han surgido por su nueva canción "Mejor me quedo sola", la cantante Kimberly Flores prefiere no tomarle importancia a las burlas, pues no ha mencionado algo al respecto sobre los contundentes mensajes que ha recibido por su reciente tema.

