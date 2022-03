A Kanye le preocupa que Pete Davidson haga que Kim se "enganche a las drogas".

Kanye West ahora está preocupado por la influencia de Pete Davidson en Kim Kardashian. El diseñador de Yeezy desató una riña en las redes sociales contra la estrella de “Saturday Night Live” la madrugada del miércoles, diciendo que está “realmente preocupado” de que Davidson haga que su exesposa se “enganche a las drogas”.

“Estoy [sic] realmente preocupado de que SKETE haga que la mamá de mis hijos se vuelva adicta a las drogas”, West subtituló una publicación de Instagram del comentario de un seguidor sobre Davidson. “Está en rehabilitación cada 2 meses”.

No está claro qué hizo que el rapero de "Flashing Lights" hablara sobre la historia de Davidson con las drogas, ya que el comentario que capturó decía: "La forma en que Skete usó el estado civil de Kim también [sic] para dirigirse a Kanye fue un insulto furtivo hacia ella y ella ni siquiera lo entendió". eso."

Pete Davidson se sincera sobre su amor al cannabis

El comediante Pete Davidson, de 28 años, ha sido sincero sobre su amor por la marihuana, pero siempre ha sostenido que "en realidad nunca" ha consumido otras drogas. En un momento, antes de que le diagnosticaran el trastorno límite de la personalidad, pensó que su enfermedad mental era un "problema de drogas".

“He sido un fumeta desde siempre. Alrededor de octubre [o] septiembre del año pasado, comencé a tener estos colapsos mentales en los que me asustaba y luego no recordaba lo que sucedió después. Ira ciega”, reveló en el podcast “WTF With Marc Maron” en septiembre de 2017 después de completar una temporada en rehabilitación en Utah.

“Realmente nunca consumí drogas, así que pensé: 'Voy a tratar de ir a rehabilitación. Tal vez eso sea útil. Así que voy y dejo la hierba. Me dijeron que estaban como, 'Puedes ser bipolar'. … Uno de mis psiquiatras [me diagnosticó]”.

Pete Davidson en rehabilitación por salud mental

La Verdad Noticias informa que, la estrella de “King of Staten Island” ha estado en rehabilitación un par de veces para manejar sus problemas de salud mental. Recientemente buscó tratamiento en Arizona en 2019 luego de su separación de Kaia Gerber.

Desde que Pete comenzó una relación con Kim Kardashian, de 41 años, el otoño pasado, Davidson le ha implorado a West, de 44 años, que busque ayuda para su trastorno bipolar. “Déjame ayudarte, hombre. También lucho con cosas mentales”, escribió Davidson en supuestos textos a West.

