A Geraldine Bazán no le INTERESA la vida amorosa de Gabriel Soto (VIDEO)

Geraldine Bazán y Gabriel Soto tuvieron un momento polémico en sus vidas, luego que se diera conocer en diversos programas de televisión sobre nuevo romance del famoso con la actriz rusa Irina Baeva, pues ella habría sido la causante del divorcio del actor.

Recordamos que la actriz tenía sospechas de una infidelidad por parte del actor, pues así lo dio a conocer a través de un video que compartió en su canal de YouTube, revelando los mensajes que compartía Baeva en sus historias de Instagram.

A Geraldine Bazán no le INTERESA la vida amorosa de Gabriel Soto (VIDEO)

Te puede interesar: Geraldine Bazán arrasa las redes con seductor bikini ¡Qué cuerpazo! (FOTOS)

A casi un año de su divorcio, la actriz fue cuestionada en el programa "Un nuevo día" sobre lo que piensa de su ex pareja Gabriel Soto, luego de enterarse que él ya dio el siguiente paso con la famosa, pues ambos decidieron continuar con su romance viviendo juntos.

"Mira no sé, la verdad es que no sé, te voy a decir una cosa... ya voy a cumplir un año de divorciada, las decisiones y la vida del papá de mis hijas pues no tiene nada que ver conmigo, mientras no involucre a mis hijas, pues ni me incumbe ni me importa la verdad". Mencionó Bazán.

La actriz Geraldine Bazán comentó que las decisiones y la vida sentimental de su ex esposo no le importa, siempre y cuando sus dos hijas no estén involucradas, pues la famosa procura que sus pequeñas no aparezcan frente a las cámaras cuando es cuestionado sobre la vida amorosa de Soto y Baeva.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

A Geraldine Bazán no le INTERESA la vida amorosa de Gabriel Soto (VIDEO)

"Es una verdadera dama", "Mujer segura, buena respuesta", "Bien dicho Geraldine eso quedó en el pasado", "Ella está mucho mejor sin él". Fueron algunos comentarios, incluso algunos internautas se percataron de la actitud de la actriz, pues han asegurado que el tema de su divorcio aún le afecta.

Si quieres ver más contenido de Geraldine Bazán ¡DALE CLIC AQUÍ!