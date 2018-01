A Gabriel Soto lo defiende su suegra

Contrario a lo que muchas suegras harían, Rosalba Ortiz Cabrera, madre de Geraldine Bazán, ha salido en defensa del famoso actor, y confía en que los actores puedan llegar a un arreglo para salvar su matrimonio.

Durante la entrevista que ofreció a diversos medios de comunicación tras su llegada a un evento en la Ciudad de México, Ortiz Cabrera subrayó:

Una publicación compartida por gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el Dic 31, 2017 at 9:10 PST

No obstante, afirmó que su hija hizo todo para salvar su relación.

“Yo creo que mi hija puso todo lo que ella tenía que poner para tener a su familia y todavía no hay ninguna sentencia, todavía no hay nada escrito, las familias se componen, se arreglan”.

Una publicación compartida por gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el Nov 26, 2017 at 8:13 PST

Tras la pregunta directa sobre si podría haber una reconciliación entre Geraldine y Soto, Doña Rosalba manifestó:

Una publicación compartida por gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el Nov 26, 2017 at 10:15 PST

Ante los rumores de las supuestas paternidades fuera del matrimonio de Gabriel, su aún suegra expresó: “ahora cada vez que vean a un güerito o una güerita de ojos azules van a decir que es de mi yerno. ¡No por favor!”.

Una publicación compartida por gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el Sep 13, 2017 at 9:43 PDT

Posteriormente, dejó entrever que a pesar de las posibles infidelidades del actor, ella prefiere que Geraldine y Gabriel continúen juntos. “Son temporadas que luego los hombres pasan, cuando pasan de la juventud a la madurez, y esas cosas”.

Por otra parte, la madre de Geraldine contó que tanto su hija como Soto han platicado con sus niñas sobre su separación.

A un tiempo de anunciar su separación, han surgido algunos rumores a los que el actor Gabriel Soto ha hecho frente, declarando que pese a todo lo que se dice, él y Geraldine Bazán siempre estarán unidos por sus preciosas hijas: Alexa Miranda y Elissa Marie.

Una publicación compartida por Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el Dic 13, 2017 at 2:03 PST

Las recientes declaraciones de Gabriel Soto surgen luego de la información dada a conocer por la revista TVNotas, misma que el galán de telenovelas se ha encargado de desmentir categóricamente.

“Soy papá de Elissa y de Miranda, nada más. A las pruebas me remito. Si me quieren hacer una prueba de ADN”

“No tengo absolutamente nada que esconder. Sé perfectamente bien qué he hecho y qué no he hecho”,