Dave Grohl tuvo que soportar el dolor de la muerte de Kurt Cobain no una sino dos veces. En sus nuevas memorias "The Storyteller: Tales of Life and Music", el rockero cuenta cómo recibió una llamada luego de que Cobain sufriera una sobredosis en un hotel de Roma el 3 de marzo de 1994, diciendo que su compañero de banda de Nirvana había muerto.

"Mis rodillas cedieron y dejé caer el teléfono mientras caía al piso en mi habitación, cubriéndome la cara con las manos cuando comencé a llorar", escribe Grohl, de 52 años, en su libro, que fue publicado el martes.

"Él se había ido. El joven tímido que me había ofrecido una manzana en nuestra primera presentación en el aeropuerto de Seattle se había ido. Mi tranquilo e introvertido compañero de habitación con el que había compartido un pequeño apartamento en Olympia se había ido… Me invadió una tristeza más profunda de lo que jamás había imaginado", compartió Dave Grohl.

Dave Grohl y su sentir tras la muerte de Kurt Cobain

A Dave Grohl le dijeron que Kurt Cobain murió un mes antes de cometer suicidio.

No obstante, esa profunda tristeza pronto se encontró con un tremendo alivio cuando Grohl recibió una llamada diciendo que Cobain todavía estaba vivo y que iba a lograr sobrevivir a la sobredosis. "En el transcurso de cinco minutos había pasado del día más oscuro de toda mi vida a sentirme nacido de nuevo", escribe. "Desde ese día en adelante, construí mis muros más altos".

Pero en un giro cruel, Grohl tendría que pasar por ese trauma nuevamente solo un mes después, cuando la noticia del suicidio de Kurt Cobain llegó temprano en la mañana del 8 de abril (aunque la policía concluyó que en realidad murió el 5 de abril por una autoinfligida herida de bala en la cabeza).

Dave Grohl lucho por llorar tras el suicidio de Cobain

A Dave Grohl le dijeron que Kurt Cobain murió un mes antes de cometer suicidio.

“Esta vez fue de verdad. Se había ido”, escribe. “No hubo una segunda llamada telefónica para corregir el error. Para darle la vuelta a la tragedia. Fue definitivo”. Al perder a Cobain dos veces en treinta y tantos días, Dave Grohl luchó por llorar adecuadamente.

"'¡Empatía!' Kurt escribió en su nota de suicidio, y hubo momentos en los que le rogaba a mi corazón que sintiera el dolor que él debió haber sentido. Pide que se rompa. Intentaba escurrir las lágrimas de mis ojos mientras maldecía esos malditos muros que había construido tan alto, porque me mantenían alejado de los sentimientos que necesitaba desesperadamente sentir ".

Hoy, sin embargo, Dave Grohl puede sentir todo el dolor de la primera vez que recibió la llamada. “Hasta el día de hoy, a menudo me siento abrumado por la misma profunda tristeza que me envió al piso la primera vez que me dijeron que Kurt Cobain había muerto”, escribe.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.