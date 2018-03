A Christopher Uckermann no le gusta actuar en telenovelas

#ChristopherEmTheNoite ?????? Hoy a las 12 de la noche por SBT!!

“Me gustaría hacer teatro, me han llegado algunas propuestas, hice algo hace muchísimos años ya, y la verdad es que no ha habido algo que me volara la cabeza como para hacer teatro”, confesó. Así que a diferencia de sus ex compañeras de RBD, Dulce María y Maite Perroni, quienes en estos momentos encabezan el elenco de dos telenovelas en México, el también cantante prefiere realizar otros proyectos antes que volver al mundo de los melodramas.