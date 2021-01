¿A Camila Sodi le urge un nuevo galán? Aseguran que busca NOVIO en Tinder

Camila Sodi impacta las redes al revelar que está en busca del amor

Camila Sodi, la guapa sobrina de la famosa cantante Thalía, ha dejado impresionados a sus seguidores al revelar que está en busca de un nuevo amor, pues el romance que surgió entre la actriz e Iván Sánchez solo duró por algún tiempo, por tal motivo decidió encontrar pareja en una App de citas.

En La Verdad Noticias, te hemos informado de los romances fugaces que ha tenido con diversos famosos del medio del espectáculo, la también cantante protagonizó un escandaloso romance con Diego Boneta, ambos coincidieron en las grabaciones de "Luis Miguel la serie".

Pero tras los fracasos amorosos que ha tenido, Camila Sodi decidió cambiar de estrategia y arriesgarse a conocer a nuevos pretendientes en Tinder, y junto con su hermana Marina Sodi estaban buscando al hombre indicado para tener una cita, pero ¿acaso la actriz ya quiere novio?

Camila Sodi busca el amor en Tinder

La actriz mexicana de 34 años de edad recurrió a la App de citas para evaluar a sus prospectos y empezó a revisar varias fotografías para buscar a los galanes. La ex de Diego Luna realizó algunos comentarios sobre los hombres que estaban en la aplicación y se interesó por uno.

Camila Sodi quiere encontrar el amor en una App de citas

Pero un detalle la hizo cambiar de opinión y no le agradó tener una cita con él. La famosa veía a varios galanes junto a su hermana, aunque no paraba de reírse por las fotografías que tenían los galanes. Al final la actriz no se decidió por ninguno, dejando en claro que aún tiene galán.

Actualmente la actriz Camila Sodi se ha vuelto muy activa en las redes sociales, compartiendo diversas fotografías del hermoso paisaje de Aspen, Colorado, aunque sus seguidores han quedado intrigados si la famosa quiere iniciar este 2021 con un nuevo novio.

