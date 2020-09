¿A Billie Eilish le gustan las arañas? Conoce a su inusual y querida mascota

Billie Eilish, según los informes, tiene una tarántula propia como mascota. Sí, esta era la misma tarántula de la que corrió James Corden durante The Late Night Starring James Corden . Esto es lo que sabemos de la peculiar y famosa mascota de Billie Eilish.

Ya sea una publicación en Instagram o su video musical “You Should See Me In the Crown”, Billie Eilish no tiene miedo de compartir su amor por las arañas con el mundo. De hecho, las arañas del video eran reales. Billie Eilish hace una serie de sus propias acrobacias y eso incluye que estos arácnidos se arrastren en su cara.

Billie Eilish no tiene miedo de compartir su amor por las arañas con el mundo

“El primer día hicimos seis tomas tal vez y luego el segundo día hicimos tres, creo”, dijo la cantante durante una entrevista con la radio Beats 1 de Apple, según Buzzfeed. "Hicimos todas esas escenas con las arañas por toda mi cara, trepando por mi cuello, y en un momento me entraron en la oreja".

“Me encanta hacer cosas que asustan a la gente”, continuó. “Me meto una araña en la boca. Tenía un nombre. Su nombre era como, Tom o Brad o algo así", comentó la intérprete de “My Future”. Sin embargo, fuera de sus videos musicales, Billie Eilish tiene una "araña" propia.

Billie Eilish en realidad tenía una araña como mascota

En realidad, es una tarántula que a menudo aparece en sus plataformas de redes sociales. El Fandom de Billie Eilish ha identificado desde entonces a la mascota como una tarántula verde botella azul (Chromatopelma cyaneopubescens). No se sabe mucho más de su amiguita, incluido su nombre.

Sin embargo, el mismo sitio web informa que esta tarántula murió durante noviembre de 2019. Publicó una historia en Instagram con una foto de ella, diciendo que extrañará al animal. Los fanáticos conocieron a la araña de la intérprete de "Bad Guy" durante 'The Late Show Starring James Corden'.