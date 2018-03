A Alicia Machado le gustaría besar a Trump

Alicia Machado ha cambiado su postura con respeto a Donald Trump, a quien antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos atacaba recordando que fue víctima de sus ofensas durante y después de su paso por Miss Universo. Agencias/Diario La Verdad Sin embargo, con el paso de los meses ha cambiado el discurso de la actriz, quien hoy afirma que sería capaz de perdonar al mandatario y hasta besarlo y abrazarlo, pero únicamente por una razón. “Tengo entendido, no tengo mucha información, más que la que tienen todos a través de las noticias, tengo entendido que es básicamente con los funcionarios corruptos del sistema que hay en Venezuela, si es así, pues bueno, yo beso a Trump, o sea lo beso, mañana voy y lo abrazo, si en verdad la restricción es para toda la cantidad de corruptos y delincuentes del gobierno de mi país, si es para esa gente la restricción me parece estupendo”, dijo Machado durante su paso por una entrega de premios en Los Ángeles, California. No obstante, Alicia Machado reiteró su negativa de hacer campaña a favor de Trump.

“Jamás haría campaña a favor de él, nunca, pero sí le daría un beso y lo perdonaría”.

Cabe recordar que la venezolana denunció que fue víctima de discriminación cuando fue coronada Miss Universo, mismo momento en que el empresario tomo cargo como dueño del concurso y evidenció su aumento de peso.